Τραμπ: Προανήγγειλε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και ορυκτά στη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (14/10) ότι επίκειται η έναρξη «μαζικών ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά» στη Γροιλανδία. Η δήλωση αφορά μια περιοχή που έχει αντισταθεί στις προσπάθειές του να θέσει υπό τον έλεγχό του και η οποία έχει απαγορεύσει τις νέες γεωτρήσεις για εξόρυξη αργού πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε το νησί της Αρκτικής, -το οποίο υπάγεται στη Δανία και διαθέτει ημιαυτόνομη κυβέρνηση-, ως «τη νέα και όμορφη Γροιλανδία μας». Παράλληλα, εξήρε τα οφέλη που, όπως υποστήριξε, αποκόμισαν οι ΗΠΑ από συμφωνία για την ασφάλεια, η οποία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Τραμπ, ενώ και υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας και το υπουργείο Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ εξάρει τα οφέλη για την ασφάλεια των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης με τον Τραμπ, ο οποίος από το 2019 υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αγοράσουν ή να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, έχει αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί. Η συμφωνία φαινόταν να δίνει τέλος στην αντιπαράθεση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, το κείμενο της συμφωνίας δεν παραχωρεί δικαιώματα εξόρυξης ή γεωτρήσεων.

«Ετοιμάζεται να ξεκινήσει μαζική εξερεύνηση πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι η ποσότητα πετρελαίου που είναι εύκολα διαθέσιμη είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οποιασδήποτε άλλης περιοχής στον κόσμο», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες συμφωνίες ή σχέδια ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η Γροιλανδία απαγόρευσε το 2021 την εξόρυξη ουρανίου στην επικράτειά της, καθώς και κάθε νέα έρευνα για πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει εάν μια εταιρεία από το Τέξας, η Greenland Energy, μπορεί να αξιοποιήσει άδειες που είχαν εκδοθεί πριν από την επιβολή της απαγόρευσης.

Η εταιρεία δήλωσε τον Αύγουστο ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο το 2027 σε μια ανεξερεύνητη μέχρι σήμερα λεκάνη στην ανατολική ακτή της Γροιλανδίας, παρότι δεν διαθέτει δική της άδεια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια της περιοχής, η ARCO, είχε δαπανήσει σημαντικά ποσά για σεισμικές έρευνες τη δεκαετία του 1970, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε γεωτρήσεις.

Ο Γιάκομπ Κάαρσμπο, ανεξάρτητος Δανός σύμβουλος σε θέματα πολιτικής ασφάλειας, εκτίμησε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ένδειξη ότι η επιθυμία του να ελέγξει τη Γροιλανδία παραμένει αμετάβλητη.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να θεωρεί κανείς ότι η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Δανίας έχει αλλάξει τις προθέσεις του Τραμπ», δήλωσε.

Η συμφωνία των δέκα σελίδων μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών βάσεων και την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Χρυσός Θόλος» που προωθεί ο Τραμπ. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία και το δικαίωμα των κατοίκων της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

«Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνά μας θα καταρρίπτει συστηματικά drones, πυραύλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει καν ακόμη επινοηθεί», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του την Τετάρτη.

«Αυτό μας προσφέρει χρόνο, γεωγραφική θέση και οπτικό πεδίο όπως πουθενά αλλού στον κόσμο!», πρόσθεσε.