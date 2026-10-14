Γαλλία: Λεπέν και Μελανσόν ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των εκλογών

Στη Γαλλία, τόσο η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, όσο και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς, φαίνεται να ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Odoxa. Την ίδια ώρα, η πολιτική πόλωση στη χώρα εντείνεται, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει στο τέλος της προεδρικής του θητείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας -που διεξήχθη σε δείγμα 12.000 ατόμων, κατά το διάστημα από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου-, η Λεπέν συγκεντρώνει ποσοστό 37% έως 38% στον πρώτο γύρο, ανάλογα με το εκλογικό σενάριο που εξετάζεται. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Μελανσόν, με ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 18% και 18,5%.

Στα διαφορετικά σενάρια που εξετάστηκαν, οι δύο πολιτικοί τίθενται αντιμέτωποι με υποψήφιο από τον χώρο του Κέντρου. Ως πιθανοί εκπρόσωποι του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου εξετάζονται ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ο Φιλίπ συγκεντρώνει ποσοστό 17%, ενώ ο Ατάλ καταγράφει χαμηλότερη επίδοση, με 11%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Τα σενάρια για τον δεύτερο γύρο

Στις υποθετικές αναμετρήσεις του δεύτερου γύρου, η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί με ευρεία διαφορά έναντι του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Η εικόνα διαφοροποιείται όταν ως αντίπαλός της εξετάζεται ο Εντουάρ Φιλίπ, καθώς σε αυτή την περίπτωση το προβάδισμά της περιορίζεται.

Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κεντρώος πολιτικός χώρος στην προσπάθειά του να διατηρήσει την εκλογική και πολιτική του επιρροή. Η υποχώρηση της δημοτικότητας του Εμανουέλ Μακρόν, καθώς ολοκληρώνεται η προεδρική του θητεία, εντείνει τις πιέσεις στο συγκεκριμένο πολιτικό στρατόπεδο.

Το ιστορικό των προηγούμενων προεδρικών εκλογών

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας τρεις φορές, στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012, του 2017 και του 2022, χωρίς να καταφέρει σε καμία από αυτές να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν έχει επίσης συμμετάσχει και στις τρεις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Το 2017 και το 2022 κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο, όπου ηττήθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώτος γύρος των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027, ενώ ο δεύτερος γύρος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου 2027.