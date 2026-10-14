Ιρλανδία: Μαζική απεργία των εργαζομένων του δημοσίου με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες

Περισσότεροι από 300.000 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, γιατροί, εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, συμμετέχουν σε απεργία σε ολόκληρη τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Όπως μεταδίδει το BBC, η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μισθολογικής διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και της ιρλανδικής κυβέρνησης, ενώ έχει προγραμματιστεί και νέα απεργία για τις 21 Οκτωβρίου.

Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας θα κλείσουν σχολεία, θα ακυρωθούν νοσοκομειακά ραντεβού και θα στηθούν απεργιακές φρουρές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, σχολικό προσωπικό και δημόσιοι υπάλληλοι, πέρασαν σε καθεστώς αυστηρής τήρησης των εργασιακών τους καθηκόντων (work-to-rule), εφαρμόζοντας κατά γράμμα τους προβλεπόμενους όρους εργασίας τους και αποφεύγοντας την παροχή υπερωριών ή πρόσθετης εργασίας.

Στις αρχές Οκτωβρίου, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία ξεκίνησαν αντίστοιχη κινητοποίηση, εφαρμόζοντας το ίδιο μέτρο.

Νωρίτερα, σχεδόν το 97% των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης Fórsa, που συμμετείχαν σε ψηφοφορία για την ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, τάχθηκαν υπέρ των κινητοποιήσεων. Να σημειωθεί ότι η Fórsa είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι η απεργία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.