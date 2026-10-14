«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσουν υψηλές τις αμυντικές δαπάνες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα καθυστερήσει η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης.

«Σας παρακαλώ να στηρίξετε τις αμυντικές γραμμές του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», δήλωσε μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής για την Ευρωπαϊκή Ανθεκτικότητα, που διοργάνωσε το POLITICO. Διαφορετικά, όπως πρόσθεσε, «θα έχουμε λιγότερες δυνατότητες να αναπτύξουμε τα αμυντικά συστήματα που χρειαζόμαστε ή να κατασκευάσουμε τις υποδομές μας στο Διάστημα. Αυτό είναι απολύτως σαφές».

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του έρχονται ενόψει της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη (15/10), κατά την οποία θα συζητηθεί ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Το Σαββατοκύριακο, η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ πρότεινε να μειωθεί κατά περίπου 8% η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την ομάδα χωρών με επικεφαλής τη Γερμανία, η οποία ζητά σημαντικές περικοπές. Οι μειώσεις πλήττουν κυρίως προτεραιότητες που αφορούν το σύνολο της Ένωσης, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η εξωτερική βοήθεια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι εθνικές αντιπροσωπείες αποδυνάμωσαν τη δέσμευση για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους.

Ο Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή κινήτρων στα κράτη-μέλη, ώστε να προχωρούν από κοινού σε προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, σε κοινά αναπτυξιακά προγράμματα και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Όπως επισήμανε, η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι αμυντικές δαπάνες εξακολουθούν να προσανατολίζονται υπερβολικά σε εθνικό επίπεδο, ενώ η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία παραμένει κατακερματισμένη.

«Εάν έχουμε λιγότερες δυνατότητες να παρέχουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Η ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξακολουθεί να μην έχει φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται, όσον αφορά την άρση του κατακερματισμού», δήλωσε ο επίτροπος.