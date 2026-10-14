ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό
Ειδήσεις
23:05 - 14 Οκτ 2026

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσουν υψηλές τις αμυντικές δαπάνες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα καθυστερήσει η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης.

«Σας παρακαλώ να στηρίξετε τις αμυντικές γραμμές του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», δήλωσε μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής για την Ευρωπαϊκή Ανθεκτικότητα, που διοργάνωσε το POLITICO. Διαφορετικά, όπως πρόσθεσε, «θα έχουμε λιγότερες δυνατότητες να αναπτύξουμε τα αμυντικά συστήματα που χρειαζόμαστε ή να κατασκευάσουμε τις υποδομές μας στο Διάστημα. Αυτό είναι απολύτως σαφές».

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του έρχονται ενόψει της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη (15/10), κατά την οποία θα συζητηθεί ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Το Σαββατοκύριακο, η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ πρότεινε να μειωθεί κατά περίπου 8% η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την ομάδα χωρών με επικεφαλής τη Γερμανία, η οποία ζητά σημαντικές περικοπές. Οι μειώσεις πλήττουν κυρίως προτεραιότητες που αφορούν το σύνολο της Ένωσης, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η εξωτερική βοήθεια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι εθνικές αντιπροσωπείες αποδυνάμωσαν τη δέσμευση για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους.

Ο Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή κινήτρων στα κράτη-μέλη, ώστε να προχωρούν από κοινού σε προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, σε κοινά αναπτυξιακά προγράμματα και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Όπως επισήμανε, η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι αμυντικές δαπάνες εξακολουθούν να προσανατολίζονται υπερβολικά σε εθνικό επίπεδο, ενώ η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία παραμένει κατακερματισμένη.

«Εάν έχουμε λιγότερες δυνατότητες να παρέχουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Η ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξακολουθεί να μην έχει φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται, όσον αφορά την άρση του κατακερματισμού», δήλωσε ο επίτροπος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 22:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό
Ειδήσεις

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό

Πέντε μεγάλα αμυντικά projects εγκρίνει η ΕΕ – Στο επίκεντρο drones, διάστημα και ανατολική πτέρυγα
Ειδήσεις

Πέντε μεγάλα αμυντικά projects εγκρίνει η ΕΕ – Στο επίκεντρο drones, διάστημα και ανατολική πτέρυγα

CNN: Σε επιφυλακή η Ευρώπη για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία – Ο κρίσιμος διάδρομος του Σουβάλκι
Ειδήσεις

CNN: Σε επιφυλακή η Ευρώπη για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία – Ο κρίσιμος διάδρομος του Σουβάλκι

Δένδιας: «Ασπίδα του Αχιλλέα» και «Ατζέντα 2030» αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα
Πολιτική

Δένδιας: «Ασπίδα του Αχιλλέα» και «Ατζέντα 2030» αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Magazino
14/10/2026 - 19:59

Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

Πολιτική
14/10/2026 - 19:58

Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:58

Ιρλανδία: Μαζική απεργία των εργαζομένων του δημοσίου με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 19:41

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παίρνοντας ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:37

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:27

Γαλλία: Λεπέν και Μελανσόν ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:07

Κρεμλίνο: «Μέσα στις επόμενες μέρες» οι πρώτες συμβάσεις με τις ΗΠΑ για το ντίζελ

Πολιτική
14/10/2026 - 19:02

Προσπάθεια να «ξεπαγώσει» το καλώδιο – Υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση NAVTEX

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:52

Τραμπ: Προανήγγειλε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και ορυκτά στη Γροιλανδία

Αυτοδιοίκηση
14/10/2026 - 18:31

Δήμος Αθηναίων: Πρώτος πιστοποιημένος Ισολογισμός Έναρξης – Τα οφέλη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:20

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο δεδομένων της Sberbank

Ακίνητα
14/10/2026 - 18:05

Prodexpo 2026: Στα 8 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στο real estate μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/10/2026 - 18:04

«Καρφιά» Μητσοτάκη προς ΕΕ για το ενεργειακό – Μυτιληναίος: «Κλειδί» οι επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης

Εργασιακά
14/10/2026 - 18:02

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και TP Greece συνδέουν τη μετεγκατάσταση με νέες δυνατότητες εργασίας στον Έβρο

Ανακοινώσεις
14/10/2026 - 17:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ