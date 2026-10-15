Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί δεν έχουν καταγράψει καμία αύξηση των πραγματικών μισθών τους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics).

Από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τόσο οι τιμές όσο και οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά περίπου 5,4%.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι μέσες ωριαίες αποδοχές σε πραγματικούς όρους μειώθηκαν κατά 0,5% από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πληθωρισμός, που τροφοδοτήθηκε από την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, εξάλειψε ακόμη έναν μήνα μισθολογικών αυξήσεων.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών συμβάλλει στην εξήγηση του γιατί τόσο πολλοί αισθάνονται απαισιόδοξοι για την οικονομία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Εδώ και περίπου έξι μήνες, ο πληθωρισμός αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι μέσες ωριαίες αποδοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ο Τραμπ εξελέγη υποσχόμενος να μειώσει τις τιμές, ωστόσο πολλοί Αμερικανοί δηλώνουν ότι έχουν πληγεί σοβαρά από την εκρηκτική άνοδο των τιμών μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν νωρίτερα φέτος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εφαρμόσει ένα δυναμικό οικονομικό πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης, το οποίο έχει περιορίσει την πληθωριστική κρίση της περιόδου Μπάιντεν, έχει ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, έχει αυξήσει τους μισθούς και έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε περιοχές που είχαν αποδυναμωθεί από την αποβιομηχάνιση και τη μεταφορά θέσεων εργασίας στο εξωτερικό», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τον πληθωρισμό.