Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Ουκρανό ομόλογό του «δικτάτορα χωρίς εκλογές» και προειδοποιώντας τον ότι κινδυνεύει να χάσει τη χώρα του, εάν δεν κινηθεί γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαθέσουν 350 δισ. δολάρια για έναν πόλεμο που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορούσε να κερδηθεί και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, παράλληλα, ότι χωρίς την αμερικανική στήριξη και τη δική του παρέμβαση, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει μια διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Αιχμές για την αμερικανική βοήθεια και την ευρωπαϊκή συνεισφορά

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ αντιπαρέβαλε τη συνεισφορά των ΗΠΑ με εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει διαθέσει 200 δισ. δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι διασφαλισμένα, σε αντίθεση με την αμερικανική βοήθεια, από την οποία, όπως ανέφερε, δεν αναμένεται να ανακτηθεί κανένα ποσό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι δεν απαίτησε μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Κατά τον Τραμπ, ο πόλεμος αφορά περισσότερο την Ευρώπη παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας των ευρωπαϊκών χωρών με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Αμφισβητεί τη δημοτικότητα του Ζελένσκι και ζητά εκλογές

Ο Τραμπ αμφισβήτησε, ακόμη, τη δημοτικότητα του Ουκρανού προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε «μέτριας επιτυχίας κωμικό», ενώ τον κατηγόρησε ότι αρνείται να προκηρύξει εκλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς σχετικά με τη διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, γράφοντας ότι ο Ζελένσκι παραδέχεται πως τα μισά από τα χρήματα που εστάλησαν στη χώρα «αγνοούνται».

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν στην ανάρτησή του.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του διεξάγει επιτυχείς διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με τις προηγούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν και των ευρωπαϊκών χωρών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι αγαπά την Ουκρανία, αλλά εκτίμησε ότι ο Ζελένσκι έχει επιτελέσει «απαίσια δουλειά» ως πρόεδρος. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκατομμύρια ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν χάσει τη ζωή τους χωρίς λόγο εξαιτίας της σύγκρουσης.