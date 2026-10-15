ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο
Ειδήσεις
09:51 - 15 Οκτ 2026

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Ουκρανό ομόλογό του «δικτάτορα χωρίς εκλογές» και προειδοποιώντας τον ότι κινδυνεύει να χάσει τη χώρα του, εάν δεν κινηθεί γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαθέσουν 350 δισ. δολάρια για έναν πόλεμο που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορούσε να κερδηθεί και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, παράλληλα, ότι χωρίς την αμερικανική στήριξη και τη δική του παρέμβαση, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει μια διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Αιχμές για την αμερικανική βοήθεια και την ευρωπαϊκή συνεισφορά

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ αντιπαρέβαλε τη συνεισφορά των ΗΠΑ με εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει διαθέσει 200 δισ. δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι διασφαλισμένα, σε αντίθεση με την αμερικανική βοήθεια, από την οποία, όπως ανέφερε, δεν αναμένεται να ανακτηθεί κανένα ποσό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι δεν απαίτησε μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Κατά τον Τραμπ, ο πόλεμος αφορά περισσότερο την Ευρώπη παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας των ευρωπαϊκών χωρών με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Αμφισβητεί τη δημοτικότητα του Ζελένσκι και ζητά εκλογές

Ο Τραμπ αμφισβήτησε, ακόμη, τη δημοτικότητα του Ουκρανού προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε «μέτριας επιτυχίας κωμικό», ενώ τον κατηγόρησε ότι αρνείται να προκηρύξει εκλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς σχετικά με τη διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, γράφοντας ότι ο Ζελένσκι παραδέχεται πως τα μισά από τα χρήματα που εστάλησαν στη χώρα «αγνοούνται».

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν στην ανάρτησή του.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του διεξάγει επιτυχείς διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με τις προηγούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν και των ευρωπαϊκών χωρών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι αγαπά την Ουκρανία, αλλά εκτίμησε ότι ο Ζελένσκι έχει επιτελέσει «απαίσια δουλειά» ως πρόεδρος. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκατομμύρια ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν χάσει τη ζωή τους χωρίς λόγο εξαιτίας της σύγκρουσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones
Ειδήσεις

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα
Ειδήσεις

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία
Ειδήσεις

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών
Ειδήσεις

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:13

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:11

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/10/2026 - 10:06

Evergood: Το deal με τον «εθνικό επενδυτή», τα μεγέθη και η επόμενη ημέρα

Ναυτιλία
15/10/2026 - 10:00

Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:51

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Οικονομία
15/10/2026 - 09:46

Προϋπολογισμός: Ξεπέρασε τα €7,5 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:42

Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Χωρίς εύκολες λύσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:40

Τιμές ενέργειας: Αυξήθηκαν κατά 300 ευρώ τα έξοδα του μέσου νοικοκυριού της ΕΕ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 09:25

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς συνδέεται η βιώσιμη χρηματοδότηση με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 09:18

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Οικονομία
15/10/2026 - 09:07

Επιδότηση καυσίμων και επίδομα θέρμανσης: Όλα τα μέτρα, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Πολιτική
15/10/2026 - 08:52

Κεφαλογιάννη: Στο Παρίσι για τον πολιτιστικό τουρισμό, στις Βρυξέλλες για την κλιματική ανθεκτικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/10/2026 - 08:43

Στην πεντάδα των μεσογειακών προορισμών η Ελλάδα για ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων – Στοίχημα η επιμήκυνση της σεζόν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 08:31

METLEN και Όμιλος Καράτζη: Εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/10/2026 - 08:25

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πώς επηρεάζει το πλαφόν των 500 MW τις επενδύσεις στις μπαταρίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:15

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Πολιτική
15/10/2026 - 08:12

Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 08:02

Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:00

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/10/2026 - 07:59

Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 07:49

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Ναυτιλία
15/10/2026 - 07:35

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ