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Βρετανία: Ανάπτυξη κόντρα στις προβλέψεις - 2,1% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022
Ειδήσεις
10:30 - 15 Οκτ 2026

Βρετανία: Ανάπτυξη κόντρα στις προβλέψεις - 2,1% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Reporter.gr Newsroom

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Με ρυθμό υψηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών συνέχισε να αναπτύσσεται η βρετανική οικονομία τον Αύγουστο, παρά την επιβράδυνση της μηνιαίας αύξησης του ΑΕΠ. Η ενίσχυση της μεταποίησης και του εξορυκτικού κλάδου στήριξε την οικονομική δραστηριότητα, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις σε άλλους τομείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου 0,4% τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Ιούνιο. Η επίδοση ξεπέρασε, ωστόσο, τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι οποίες προέβλεπαν συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1%.

Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 2,1% από 1,8% τον Ιούλιο, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2022. Το αποτέλεσμα ήταν επίσης καλύτερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7%.

Ώθηση από τη μεταποίηση και την εξόρυξη

Η βιομηχανική παραγωγή αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης τον Αύγουστο, καθώς η συνολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8%.

Ειδικότερα, η μεταποίηση κατέγραψε άνοδο 1,2%, ενώ η παραγωγή στους κλάδους της εξόρυξης και των λατομείων ενισχύθηκε κατά 1,4%. Τα θετικά αποτελέσματα αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την υποχώρηση κατά 1,2% στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της διαχείρισης αποβλήτων.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση της ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η εικόνα στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας παρέμεινε μεικτή.

Στάσιμες οι υπηρεσίες, συνεχίζεται η πτώση στις κατασκευές

Αντίθετα, η παραγωγή στον τομέα των υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητη τον Αύγουστο. Η αύξηση κατά 2% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις απώλειες σε άλλες δραστηριότητες.

Οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατέγραψαν πτώση 1,7%, ενώ η παραγωγή στις υπηρεσίες εστίασης και ποτών μειώθηκε κατά 2,7%.

Αρνητική παρέμεινε και η εικόνα στις κατασκευές, όπου η παραγωγή υποχώρησε κατά 0,2%, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική μηνιαία πτώση.

Ειδικότερα, οι νέες κατασκευαστικές εργασίες μειώθηκαν κατά 0,7%, υπερκαλύπτοντας την αύξηση κατά 0,4% που καταγράφηκε στις επισκευές και τη συντήρηση.

Καλύτερη των προσδοκιών η οικονομία, αλλά με περιορισμένη μηνιαία δυναμική

Τα στοιχεία του Αυγούστου καταδεικνύουν ότι η βρετανική οικονομία διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε ετήσια βάση, με την αύξηση του ΑΕΠ να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η περιορισμένη μηνιαία άνοδος και η στασιμότητα στις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση στις κατασκευές, αναδεικνύουν τις ανισορροπίες μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Η ισχυρότερη ετήσια επίδοση από τον Οκτώβριο του 2022 αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της οικονομίας, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τις ενδείξεις επιβράδυνσης που προκύπτουν από τη μηνιαία εξέλιξη της δραστηριότητας.

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