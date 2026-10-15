Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Η ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας εγκατάσταση εξόρυξης φυσικού αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

Την ίδια ώρα, η κεντρική ουκρανική περιφέρεια Κιροβοχράντ βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού κυβερνήτη την Πέμπτη (15/10).

Η περιοχή, η οποία δεν αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων, δέχθηκε πλήγμα από περισσότερα από 360 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Αντρίι Ραϊκόβιτς σε ανάρτησή του στο Telegram, οι επιθέσεις έπληξαν συνολικά 26 διαφορετικές τοποθεσίες.

«Ο εχθρός έβαλε σκόπιμα στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές, μεταφορικές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και κατοικίες», σημείωσε ο Ραϊκόβιτς.

Από την πλευρά της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις με συνολικά 580 drones σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκ των οποίων τα 536 καταρρίφθηκαν.