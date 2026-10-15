Πακιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου

Είκοσι οκτώ παιδιά και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν κατέρρευσε η οροφή σχολείου στο βόρειο Πακιστάν το πρωί της Πέμπτης (15/10), σύμφωνα με τις αρχές.

Πιο αναλυτικά, αιτία της κατάρρευσης της οροφής του διώροφου κτιρίου στην πόλη Πεσαβάρ ήταν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN ο Μπιλάλ Άχμεντ, από τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης. Ορισμένα παιδιά εξακολουθούσαν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι διασώστες εργάζονταν για να τα προσεγγίσουν, πρόσθεσε.

Σαράντα επτά παιδιά τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε στο CNN ο Ασίμ Χαν, εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading στην Πεσαβάρ.

Κάτοικοι της περιοχής ήταν μεταξύ των πρώτων που έφτασαν στο σημείο, ενώ τα σωστικά συνεργεία κατέφθασαν μέσα σε λίγα λεπτά, μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Να σημειωθεί ότι οι καταρρεύσεις κτιρίων αποτελούν συχνό πρόβλημα στο Πακιστάν. Τα κατασκευαστικά πρότυπα στη χώρα συχνά δεν εφαρμόζονται επαρκώς, ενώ πολλά κτίρια κατασκευάζονται με υλικά κατώτερης ποιότητας.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 νεογνά, προκαλώντας εκτεταμένη οργή και οδηγώντας σε πολλαπλές συλλήψεις.

Σε αντίστοιχο περιστατικό τον Ιούλιο, η κατάρρευση της οροφής ενός υπό κατασκευή κέντρου φροντιστηριακής εκπαίδευσης στη Λαχόρη, στην ανατολική πλευρά του Πακιστάν, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 μαθητών, σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης.