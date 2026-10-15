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Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι
Ειδήσεις
14:55 - 15 Οκτ 2026

Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι

Reporter.gr Newsroom

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Την αναβολή της κοινής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών του Κόλπου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Ριάντ, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι αρμόδιες πλευρές, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία και τις αεροπορικές μετακινήσεις προς και από το βασίλειο.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ανακοινώνοντας την αναβολή, επικαλέστηκε τις συνεχιζόμενες απειλές των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid στο Ριάντ.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε συγκεκριμένη εξήγηση για την απόφαση, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου θα ανακοινωθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα εμπόδιο στις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να φιλοξενήσει σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση με τους Χούθι κλιμακώνεται και η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή επιδεινώνεται.

Η σύνοδος είχε, μεταξύ άλλων, στόχο να εκφράσει την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τα κράτη του Κόλπου και ειδικότερα προς τη Σαουδική Αραβία, εν μέσω του πολέμου. Υπό αυτό το πρίσμα, η αναβολή της αναδεικνύει τις δυσκολίες που δημιουργεί η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας για τη διεξαγωγή διεθνών συναντήσεων υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Χούθι.

Το αεροδρόμιο, στο οποίο αναμενόταν να φτάσουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι για τη σύνοδο, παραμένει κλειστό μετά τις επιθέσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων.

Παρά την αναβολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί να αποδίδει «μεγάλη στρατηγική σημασία» στις σχέσεις της με την περιοχή του Κόλπου και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες της περιοχής.

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