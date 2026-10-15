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ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν
Ειδήσεις
15:04 - 15 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom

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Ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει σχέδια για την επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο χρήσης μίας από τις ισχυρότερες μη πυρηνικές βόμβες του οπλοστασίου του, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN την Πέμπτη (15/10), καθώς η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να συνεχίσει να μάχεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της.

Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω σχέδια επίθεσης προβλέπουν την πιθανή χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), η οποία είναι γνωστή με το προσωνύμιο «μητέρα όλων των βομβών», μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος. Από την πλευρά του, το CNBC τονίζει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα και έχει απευθυνθεί στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για να ζητήσει σχόλιο.

Το όπλο, βάρους 21.600 περίπου 9.800 κιλών, εκρήγνυται στον αέρα και έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους στην επιφάνεια σε μεγάλη έκταση. Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ δεν το έχουν χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη βόμβα χρησιμοποιήθηκε στο Αφγανιστάν το 2017, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη, μετά τη βύθιση ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη και μια σειρά φονικών επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να παρουσιάσει πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του στη Μέση Ανατολή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι Αμερικανοί πολίτες αισθάνονται ολοένα και περισσότερο τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο εσωτερικό της χώρας, εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας και των ευρύτερων πιέσεων στο κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν φέρεται να ενισχύει την άμυνά του γύρω από ευαίσθητες ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, προετοιμαζόμενο για το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να συνδυάζει τις στρατιωτικές και αμυντικές του δυνατότητες με τις διαπραγματεύσεις και τη στρατηγική επιρροή του στην περιοχή, προκειμένου να αναγκάσει τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τις απαιτήσεις του.

Αξιωματούχοι στην Τεχεράνη έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι στις απαιτήσεις της χώρας περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού
ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, καθώς και η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι στόχος της Τεχεράνης δεν είναι να εγκλωβιστεί σε έναν ατέρμονο πόλεμο, αλλά να εμποδίσει τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους αντιπάλους της να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους μέσω στρατιωτικών επιθέσεων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το ιρανικό κράτος.

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