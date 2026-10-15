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Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών
Ειδήσεις
15:43 - 15 Οκτ 2026

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών

Reporter.gr Newsroom

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Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (15/10) ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά τύπου Su-34M, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ, στην περιφέρεια Βαρόνεζ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφαρμογή Telegram, έχουν επιβεβαιωθεί ζημιές διαφορετικής έκτασης και στα έξι αεροσκάφη.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν και επαληθεύτηκαν από το Reuters καταγράφουν ενδείξεις καταστροφών στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό Su-34M είναι ένα βαρύ μαχητικό-βομβαρδιστικό, η αξία του οποίου ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους για τη ρίψη βομβών ολίσθησης εναντίον ουκρανικών πόλεων που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ουκρανικό γενικό επιτελείο αναφέρει ότι για την επίθεση χρησιμοποιήθηκε το αντιπλοϊκό πυραυλικό σύστημα Neptune.

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