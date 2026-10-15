Φλωρεντία: Με έξωση κινδυνεύει 94χρονη μετά από ιλιγγιώδη αύξηση του ενοικίου της

Μια υπόθεση που θυμίζει έντονα εκείνη της Μαρικάρμεν -της 94χρονης γυναίκας που έγινε σύμβολο των κινητοποιήσεων ενάντια στις εξώσεις- ήρθε στη δημοσιότητα στην Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα, αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και έξι δεκαετίες βρίσκεται μια 94χρονη γυναίκα στη Φλωρεντία, καθώς ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος αποφάσισε να αυξήσει το μηνιαίο ενοίκιο από τα 450 στα 1.200 ευρώ. Το ισχύον μισθωτήριο συμβόλαιο λήγει τον Φεβρουάριο.

Η ηλικιωμένη είναι χήρα και αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς και δυσκολίες στην όραση. Έζησε στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της από το 1960, ενώ εκεί γεννήθηκε και η κόρη τους.

Η κόρη της εκτιμά ότι η μητέρα της δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της, εάν αναγκαστεί να διαθέτει ένα τόσο μεγάλο μέρος της σύνταξής της για την πληρωμή του ενοικίου. Μάλιστα, δεν της έχει αποκαλύψει ακόμη την εξέλιξη, καθώς φοβάται ότι η είδηση θα μπορούσε να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία της.

Αναζητώντας λύση, απευθύνθηκε στην Ένωση Ενοικιαστών Sunia, ζητώντας βοήθεια και δημοσιοποιώντας την υπόθεση, με την ελπίδα να αποτρέψει την έξωση. Όπως ανέφερε, θα ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί μια αύξηση του ενοικίου, όχι όμως τον σχεδόν τριπλασιασμό που ζητά ο ιδιοκτήτης για το διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών μέτρων.

Η δήμαρχος της Φλωρεντίας χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της 94χρονης.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ,της 87χρονης Ισπανίδας που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση. Υπενθυμίζεται ότι η έξωσή της ακυρώθηκε έπειτα από κύμα έντονων διαμαρτυριών στη Μαδρίτη, ωστόσο η ίδια πέθανε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα.

Η περιπέτεια της Φράνκα εκτυλίσσεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για τους ενοικιαστές στην Τοσκάνη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 εκδόθηκαν στην περιοχή 2.427 εντολές έξωσης, ενώ στη Φλωρεντία αντιστοιχεί περίπου το 35% του συνόλου των αιτημάτων εκτέλεσης που κατατέθηκαν στην Τοσκάνη.

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