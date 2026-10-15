ΝΑΤΟ: Έκτακτη συνεδρίαση για τις επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα

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Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει για να εξετάσει την αύξηση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Τα περιστατικά αυτά εκτιμάται ότι συνδέονται με την επέκταση των επιπτώσεων του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.