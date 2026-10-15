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ΝΑΤΟ: Έκτακτη συνεδρίαση για τις επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα
Ειδήσεις
19:03 - 15 Οκτ 2026

ΝΑΤΟ: Έκτακτη συνεδρίαση για τις επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει για να εξετάσει την αύξηση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Τα περιστατικά αυτά εκτιμάται ότι συνδέονται με την επέκταση των επιπτώσεων του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.  

«Θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Νταν, μετά την επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η ανακοίνωση ακολούθησε σειρά ανάλογων περιστατικών που σημειώθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ γνωστοποίησαν ότι το θέμα θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνάντησης των πρεσβευτών των κρατών-μελών της Συμμαχίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

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