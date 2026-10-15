Ισραήλ: Διακόπτεται η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας

Τη σχετική ανακοίνωση εξέδωσε την Τετάρτη η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον συντονισμό ανθρωπιστικών ζητημάτων στη Γάζα. Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι έμποροι της περιοχής αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους με την COGAT για τον συντονισμό της εισόδου εμπορικών προϊόντων.

Όπως έγινε γνωστό, οι έμποροι ενημέρωσαν την ισραηλινή υπηρεσία ότι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση αντιδρώντας σε επιβάρυνση 10.000 σέκελ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3.220 δολάρια, την οποία επέβαλε η Χαμάς για κάθε φορτηγό που εισέρχεται στη Γάζα. Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκαν για την απαίτηση να πραγματοποιούν σε μετρητά το 30% του συνόλου των πωλήσεών τους στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστήριξε αργότερα ότι η καταβολή των 10.000 σέκελ δεν συνιστά υποχρεωτικό τέλος, αλλά εθελοντική συνεισφορά από εύπορους κατοίκους της Γάζας σε εθνικό ταμείο, το οποίο προορίζεται για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, όπως οι χήρες και τα ορφανά. Επιπλέον, ανέφερε ότι η ενθάρρυνση των συναλλαγών σε μετρητά οφείλεται στην οξεία έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει η περιοχή, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου.

Έπειτα από τρία χρόνια πολεμικών συγκρούσεων, επανειλημμένων εκτοπισμών και αυστηρών περιορισμών που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξωτερική βοήθεια για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Προειδοποιήσεις για οξεία πείνα στη Λωρίδα της Γάζας

Τον Ιούλιο, διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επισιτιστική ασφάλεια προειδοποίησε ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των κατοίκων της Γάζας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία πείνα έως το τέλος του έτους. Ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε πρόχειρα καταλύματα.

Ο Ναχέντ Σχαϊμπάρ, επικεφαλής της ένωσης ιδιωτικών μεταφορών στη Γάζα, δήλωσε ότι την Πέμπτη δεν πέρασε στη Λωρίδα κανένα φορτηγό που μετέφερε εμπορικά προϊόντα από το Ισραήλ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι συνεχίστηκε η είσοδος φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και οχημάτων που μετέφεραν εμπορεύματα από την Αίγυπτο μέσω συνοριακού περάσματος υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η COGAT προειδοποίησε ότι η απόφαση των εμπόρων να διακόψουν τον συντονισμό για την είσοδο εμπορικών αγαθών θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού αριθμού των φορτηγών που φτάνουν καθημερινά στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο αριθμός τους αναμένεται να περιοριστεί σε περίπου 300 ημερησίως, δηλαδή στο μισό.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι, υπό κανονικές συνθήκες, ο αριθμός των φορτηγών που εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα υπολείπεται σημαντικά των 600. Ο Σχαϊμπάρ εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός προσεγγίζει τα 300 φορτηγά την ημέρα, εκ των οποίων περίπου τα δύο τρίτα μεταφέρουν εμπορικά προϊόντα.

Βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στη Γάζα τουλάχιστον 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας ημερησίως. Το Ισραήλ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η υποχρέωσή του αφορά την είσοδο 600 φορτηγών συνολικά και ότι τα εμπορικά αγαθά είναι απαραίτητα για να συμπληρώνουν τις προμήθειες που διανέμονται μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας.