Channel 12: Ο Νετανιάχου αποφάσισε να μην χτυπήσει ηγέτες της Χαμάς πριν την 7η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, εβδομάδες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αξιωματούχοι της Σιν Μπετ είχαν ενημερώσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι υπήρχε η δυνατότητα εξόντωσης των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης στη Γάζα. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε να δώσει το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση των πληγμάτων.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, την ίδια περίοδο, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής οικονομικών ανταλλαγμάτων προς τη Χαμάς, με χρηματοδότηση από το Κατάρ, με στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας.

Επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο που συμμετείχε στη σχετική συνάντηση, το Channel 12 μεταδίδει ότι το ζήτημα των στοχευμένων εξοντώσεων συζητήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την ηγεσία της Σιν Μπετ, λίγο πριν από το Ρος Ασανά, την εβραϊκή Πρωτοχρονιά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις διαδηλώσεις Παλαιστινίων κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας. Τότε, ο Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι μια σύγκρουση με τρομοκρατικές οργανώσεις στον παλαιστινιακό θύλακα θα μπορούσε να ξεσπάσει «ανά πάσα στιγμή».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρονέν Μπαρ, είχε απαντήσει ότι οι ηγέτες της Χαμάς θα μπορούσαν να εξοντωθούν στα γραφεία τους στη Γάζα. Ο Νετανιάχου φέρεται, ωστόσο, να υποστήριξε ότι μια τέτοια αεροπορική επιδρομή θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μόνο έπειτα από μια «μεγάλη επίθεση». Διαφορετικά, όπως φέρεται να είπε, θα ήταν προτιμότερο να επιλεγεί «κάτι μικρό».

Παράλληλα, κατόπιν εντολής του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η COGAT συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Κατάρ, Μοχάμεντ αλ-Εμάντι, προκειμένου να εξετάσει την παροχή οικονομικών οφελών στη Χαμάς με αντάλλαγμα τη διατήρηση της ηρεμίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Χαμάς και αποτέλεσε τη φονικότερη μονοήμερη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, σημειώθηκε περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα. Το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Η αγωγή του Ρονέν Μπαρ κατά του Νετανιάχου

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε μία ημέρα μετά την κατάθεση αγωγής δυσφήμισης από τον πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρονέν Μπαρ, κατά του Νετανιάχου. Ο Μπαρ ζητά αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων σέκελ, περίπου 970.000 δολαρίων, με αφορμή τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού ότι δεν είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως για την επικείμενη επίθεση της Χαμάς.

Στην αγωγή του, ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας παραθέτει προειδοποιήσεις και εισηγήσεις για την ανάληψη δράσης κατά της Χαμάς, τις οποίες, όπως υποστηρίζει, ο Νετανιάχου δεν έλαβε υπόψη.

Ειδικότερα, ο Μπαρ αναφέρει ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 «ελήφθη ένα ασυνήθιστο μήνυμα από τον εχθρό» και ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό. Δεν διευκρινίζει, ωστόσο, ποιο ήταν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος.