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Πάπας: Την Κυριακή ίσως ευλογήσει τους πιστούς από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται
Ειδήσεις
22:15 - 15 Οκτ 2026

Πάπας: Την Κυριακή ίσως ευλογήσει τους πιστούς από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, αναφέρθηκε στην επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας Λέων την περασμένη Τρίτη, εκφράζοντας την ανησυχία του για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, αλλά και την εμπιστοσύνη του στις ιατρικές ανακοινώσεις.  

«Συνεχίζω να ανησυχώ, διότι λυπάμαι τρομερά για ό,τι συνέβη, αλλά εμπιστεύομαι τα ιατρικά ανακοινωθέντα, τα νέα που μας έδωσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο καρδινάλιος Παρολίν επαίνεσε την «επιλογή διαφάνειας του ποντίφικα να μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του», προσθέτοντας ότι «στο Βατικανό υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, αισιοδοξία ότι η επέμβαση αυτή μπορεί να λύσει το όλο πρόβλημα».

Αναφερόμενος στην επιστροφή του πάπα στα καθήκοντά του, ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ασφαλείς εκτιμήσεις πριν από την αξιολόγηση της μετεγχειρητικής του κατάστασης από τους γιατρούς.

«Δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει, σε ποια κατάσταση, τι θα πούνε οι γιατροί. Αν κριθεί αναγκαίο, ο Πάπας μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του», τόνισε.

Τέλος, σύμφωνα με τον καρδινάλιο Παρολίν, εφόσον ο πάπας Λέων, κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ, αισθάνεται καλά, ενδέχεται να απευθύνει την Κυριακή την ευλογία του στους πιστούς από το νοσοκομείο «Αγκοστίνο Τζεμέλι» της Ρώμης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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