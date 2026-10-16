Μακελειό σε δημοτικό στο Όρεγκον: Η 21η μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026

Ένας 16χρονος άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον, σκοτώνοντας τρία παιδιά και έναν εκπαιδευτικό, προτού πέσει νεκρός από πυρά ενός «μέλους της τοπικής κοινότητας», το οποίο είχε ακολουθήσει τον έφηβο μέσα στο κτίριο.

Το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης της κομητείας έλαβε κλήση στο 911 στις 12:59 (ώρα ΗΠΑ) το μεσημέρι της Πέμπτης, «από άτομο που βρισκόταν μέσα σε όχημα και ανέφερε ότι κάποιος το είχε πυροβολήσει επανειλημμένα με όπλο μεγάλου μήκους», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια ο ύποπτος εισήλθε στο δημοτικό σχολείο Silver Rail πυροβολώντας μια κλειδωμένη πόρτα.

Το σχολείο τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού στις 13:01 και οι αστυνομικοί έφτασαν ένα λεπτό αργότερα, διαπιστώνοντας ότι ο δράστης ήταν νεκρός, δήλωσε ο Κραντς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον είχε πυροβολήσει ένα «μέλος της τοπικής κοινότητας, το οποίο είδε τον ύποπτο να εισέρχεται στο σχολείο, τον καταδίωξε μέσα στο κτίριο και ενεπλάκη μαζί του σε ένοπλη αντιπαράθεση».

Ο αρχηγός της αστυνομίας προσδιόρισε τον δράστη μόνο ως κάτοικο του Μπεντ.

Τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, σύμφωνα με τις αρχές. Ένα ακόμη παιδί, ηλικίας 7 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός 54 ετών τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Το σχολείο θα πρέπει να είναι ένας ασφαλής χώρος, όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν και να αισθάνονται προστατευμένα. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα έπρεπε να συμβεί ποτέ», δήλωσε η δήμαρχος του Μπεντ, Μέλανι Κέμπλερ. «Όπως πολλοί στην κοινότητά μας, προσπαθώ να κατανοήσω μια απώλεια που μοιάζει αδιανόητη».

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, εξήρε τους γονείς, το προσωπικό του σχολείου και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

«Στο μέλος της κοινότητας που παρενέβη ηρωικά για να αποτρέψει περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών, οι πράξεις σας συνεπάγονται ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο. Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι οι σκέψεις μου είναι μαζί σας».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι αστυνομικοί του γραφείου του FBI στο Πόρτλαντ βρίσκονταν στο σημείο και συνέδραμαν στην έρευνα.

Όλα τα σχολεία του Μπεντ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή. Σε ανακοίνωσή του, ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας Bend-La Pine, Στίβεν Κουκ, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος και συντετριμμένος από αυτή την παράλογη τραγωδία».

«Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή τη βία», ανέφερε ο Κουκ. «Καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει επαρκώς τη θλίψη που βιώνει η κοινότητά μας. Άμεσες προτεραιότητές μας είναι η φροντίδα των μαθητών και του προσωπικού, καθώς και η παροχή βοήθειας στις αστυνομικές αρχές και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν το Associated Press, η USA Today και το Northeastern University και ανέλυσε η εφημερίδα The Washington Post, η επίθεση της Πέμπτης αποτελεί την 21η μαζική δολοφονία με τη χρήση πυροβόλου όπλου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026. Ως μαζικές δολοφονίες ορίζονται τα περιστατικά στα οποία σκοτώνονται τέσσερα ή περισσότερα άτομα, χωρίς να υπολογίζονται οι δράστες.

Παρότι ο αριθμός παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, στις ΗΠΑ σημειώνονται κατά μέσο όρο 26 μαζικές δολοφονίες με πυροβόλα όπλα κάθε χρόνο.

Η συγκεκριμένη επίθεση είναι η δέκατη μαζική δολοφονία σε δημοτικό ή δευτεροβάθμιο σχολείο από το 2006. Τα περιστατικά αυτά έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 102 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 75. Το πεντάχρονο παιδί που σκοτώθηκε την Πέμπτη ήταν το μικρότερο σε ηλικία θύμα όλων αυτών των επιθέσεων.

Πρόκειται για την τρίτη μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς δύο ένοπλες επιθέσεις την περασμένη Παρασκευή είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων.

Η πιο πρόσφατη μαζική ένοπλη επίθεση σε σχολείο πριν από εκείνη της Πέμπτης σημειώθηκε το 2024, στο Γουίντερ της Τζόρτζια. Τότε, ο 14χρονος Κολτ Γκρέι σκότωσε δύο μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς στο λύκειο Apalachee. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο πατέρας του, Κόλιν Γκρέι, καταδικάστηκε για φόνο δεύτερου βαθμού σε σχέση με την επίθεση, καθώς είχε δώσει στον γιο του ένα τουφέκι τύπου AR-15 και το είχε αφήσει χωρίς ασφαλή φύλαξη στην κρεβατοκάμαρα του εφήβου, παρότι εκείνος παρουσίαζε ψυχολογικά προβλήματα και εμμονή με τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

Η Έιμι Τέιτομ, πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου της περιφέρειας Bend-La Pine, βρισκόταν το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο επανένωσης, αγκαλιάζοντας φίλους και συναδέλφους καθώς περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Το Silver Rail είναι το σχολείο της γειτονιάς στο οποίο είχαν φοιτήσει για λίγο και τα δικά της παιδιά, προτού μεταφερθούν σε διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

«Είναι φρικτό», δήλωσε η Τέιτομ. «Το Μπεντ του Όρεγκον είναι ένα όμορφο και ασφαλές μέρος, όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και σήμερα αυτή η αίσθηση ασφάλειας καταστράφηκε, με έναν τρόπο που έχουμε δει να συμβαίνει σε τόσες πολλές κοινότητες στη χώρα μας».