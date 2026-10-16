Συνάντηση ΕΕ – Κίνας στην Μπανγκόκ: Συμφωνία για τακτικό διάλογο σε μακροοικονομικά ζητήματα

Σήμερα το πρωί (16/10), στην Μπανγκόκ, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Christine Lagarde, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Valdis Dombrovskis, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Οικονομικών της Κίνας, Lan Fo’an, και τον Διοικητή της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, Pan Gongsheng, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατά τη συνάντηση με βάση αρμόδιες πηγές, συμφωνήθηκε η καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών για μακροοικονομικά ζητήματα.

Στόχος όπως τονίζεται είναι η συνολική εξέταση των οικονομικών πολιτικών, με έμφαση στις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες, στις βαθύτερες αιτίες τους και στην ανάγκη ομαλής εξισορρόπησής τους, προς όφελος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας όσο και της παγκόσμιας οικονομίας.

Στη σημερινή διεθνή συγκυρία, με βάση όσα αναφέρονται, η προβλέψιμη συνεργασία και ο διάλογος στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαφύλαξη της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.