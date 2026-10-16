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Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία: Ο Ράμα καταγγέλλει «ξένα χέρια» και ζητά ηρεμία
Ειδήσεις
16:10 - 16 Οκτ 2026

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία: Ο Ράμα καταγγέλλει «ξένα χέρια» και ζητά ηρεμία

Reporter.gr Newsroom

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Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας παράλληλα την ύπαρξη «ξένων χεριών» που, όπως υποστηρίζει, υποκινούν τις ταραχές των τελευταίων ημερών. Την ίδια ώρα, νέες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο των Τιράνων, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν την Τρίτη, έχουν λάβει βίαιη τροπή, με χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση στα πανεπιστήμια και το υψηλό κόστος των σπουδών, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού. Οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες διαρκούν εδώ και μήνες.

Οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδων διαδηλωτών συνεχίστηκαν έως αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η είσοδος του υπουργείου Οικονομικών πυρπολήθηκε, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πανεπιστημιακό συγκρότημα, με θραύση υαλοπινάκων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 160 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε επεισόδια και πράξεις βίας. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, τους οποίους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, και εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και οχημάτων εκτόξευσης νερού υπό πίεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα έσπασαν βιτρίνες και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα, με εκατοντάδες διαδηλωτές να κατευθύνονται προς το υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία των διαμαρτυριών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm66x9y2c3a1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι καταγγελίες Ράμα για υποκίνηση των ταραχών

Η νέα έξαρση των διαδηλώσεων σημειώνεται έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν αρχικά από τα σχέδια ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος από την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις ακτές της νότιας Αλβανίας.

Σε σημερινή τοποθέτησή του, ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες δεν συνδέονται με τις πραγματικές δυσκολίες των πολιτών ούτε με τα αιτήματά τους για καλύτερες συνθήκες ζωής.

«Δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις νόμιμες προσδοκίες κάθε ανθρώπου που θέλει μια καλύτερη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απέδωσε τις ταραχές σε δυνάμεις που, κατά τον ίδιο, επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, κάνοντας λόγο για ένα «χέρι» που βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις και έχει, όπως ισχυρίστηκε, επανειλημμένα προκαλέσει καταστροφές στην Αλβανία.

Παράλληλα, κατήγγειλε την εμπλοκή «ξένων χεριών», χωρίς να προσδιορίσει σε ποιους αναφέρεται, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να υποδαυλίσουν την ένταση και να παρεμποδίσουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm5kdzv6rf6x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Είναι τα ξένα χέρια που δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη», δήλωσε ο Ράμα σε βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook, συνδέοντας τις εξελίξεις με την προσπάθεια της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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