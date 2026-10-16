Η Ευρώπη αποδέχεται το bromance Τραμπ-Πούτιν και ετοιμάζεται για τις συνέπειες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που πραγματοποιούν για δεύτερη ημέρα συνομιλίες στις Βρυξέλλες, έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ουκρανία, καθώς η χώρα οδεύει προς τον χειμώνα αντιμετωπίζοντας εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών, ελλείψεις χρηματοδότησης και ολοένα πιο τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου έφτασαν σε νέο χαμηλό αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στην Ουκρανία να σταματήσει να στοχοποιεί ρωσικά διυλιστήρια και χαρακτήρισε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πιο δύσκολο στη συνεργασία από τον Πούτιν».

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι έχει πλέον μόνο έναν σύμμαχο, και αυτός είναι στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι», δήλωσε σήμερα στο Bloomberg TV ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις δυσκολίες στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα, μετά τις συνομιλίες του με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είμαστε ευγνώμονες προς την κυβέρνηση του Λευκού Οίκου. Είμαστε ευγνώμονες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αποτελεί «κοινό μυστικό» πως η Ουκρανία δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο μεταξύ των βασικών προορισμών για την παράδοση συστημάτων αεράμυνας.

Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη σχέση του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το περασμένο Σαββατοκύριακο αιφνιδίασε την Ουκρανία.

«Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτών των πραγμάτων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνομιλίες με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση σύντομα.

«Έχω συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μερικές φορές και πάντα βρίσκουμε πράγματα να συζητήσουμε», δήλωσε, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ.

Παρά ταύτα, όπως μετέδωσε το Bloomberg σήμερα, η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν κόσμο στον οποίο ο Τραμπ ουσιαστικά στηρίζει τη Μόσχα. Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες παραδέχθηκαν κατ’ ιδίαν, στη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την τάση να παίρνει το μέρος της Ρωσίας και ότι αυτή η στάση δύσκολα θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον.

«Η δυτική συμμαχία βρίσκεται σήμερα σε ασθενέστερη θέση απ’ ό,τι βρισκόταν πριν από λίγες ημέρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει», δήλωσε ο Ζελένσκι, περνώντας στα αγγλικά κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου. Όπως σημείωσε, η Ουκρανία δέχθηκε επίθεση με 1.000 drones μόνο χθες.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συνιστούν στον Ζελένσκι να μετριάσει την κριτική του προς τον Τραμπ, καθώς δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Bloomberg.