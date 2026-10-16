Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, το Κίεβο αναμένει πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 70 δισ. ευρώ για την επόμενη χρονιά, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τη διαθεσιμότητα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, στις σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσιγκτον, στα προβλήματα που προέκυψαν με το δορυφορικό σύστημα Starlink, αλλά και στις στρατιωτικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει να κάνουν συγκεκριμένα βήματα προς τη διαμόρφωση μιας δικής τους προσέγγισης στις ειρηνευτικές προσπάθειες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά, παρά τις δυσκολίες στις διμερείς σχέσεις.

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Στρατιωτική ενίσχυση, F-16 και αντιπυραυλική άμυνα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας ενόψει του χειμώνα, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot των συμμάχων επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας κατά τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες θα ενισχύσει τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες του Κιέβου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων αναχαίτισης που θα είναι αποτελεσματικά, αλλά και οικονομικότερα στην παραγωγή, ώστε να μπορούν να διατίθενται σε μεγαλύτερες ποσότητες και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ουκρανία αναμένει την παράδοση επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-16 έως το τέλος του έτους. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη Γερμανία, βάσει συμφωνίας που έχει ήδη υπογραφεί, σημειώνοντας ότι σχετικά πακέτα υποστήριξης προβλέπονται για το 2027.

Η ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας συνδέεται άμεσα με την προστασία κρίσιμων υποδομών και του άμαχου πληθυσμού, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να διατηρήσει τις δυνατότητές του να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις από αέρος.

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Ζητήματα στη λειτουργία του Starlink και η αναχαίτιση των drones

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Ζελένσκι αφορούσε και το δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink, η λειτουργία του οποίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως. Όπως εξήγησε, δεν υπήρξε ολοκληρωτική διακοπή της υπηρεσίας, αλλά περιορίστηκαν τα όρια ταχύτητας, εξέλιξη που επηρέασε τη δυνατότητα των ουκρανικών δυνάμεων να χρησιμοποιούν drones για την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ επικίνδυνη και δυσάρεστη έκπληξη», προειδοποιώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην προστασία των αμάχων. Όπως υποστήριξε, η Ουκρανία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το συγκεκριμένο σύστημα για τον συντονισμό των επιχειρήσεων αναχαίτισης drones και την προστασία του πληθυσμού.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το Starlink δεν χρησιμοποιείται για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετες δυνατότητες. Πρόσθεσε ότι αρκετές χώρες ανταλλάσσουν πληροφορίες με το Κίεβο, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Η αναφορά στα 1.000 drones και οι αιχμές για τις σχέσεις με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του στο πεδίο των επιχειρήσεων, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της αμερικανικής πλευράς απέναντι στο Κίεβο.

«Χθες υπήρχαν χίλια drones στην Ουκρανία, χίλια, αλλά η αμερικανική πλευρά είπε ότι είναι δύσκολο να μιλήσει με τον Ζελένσκι, είναι λιγότερο δύσκολο να τα διαχειριστεί με τον Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια του Κιέβου για τις δυσκολίες στην επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στάση θεωρείται καθοριστική τόσο για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας όσο και για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Ερωτηθείς εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον θεωρεί αποδιοπομπαίο τράγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αμερικανική πλευρά, ο Ζελένσκι χαμογέλασε με νόημα και επέλεξε να μην απαντήσει.

Παρά τις εντάσεις, υπογράμμισε ότι η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι οι επαφές θα συνεχιστούν.

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Η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για το ντίζελ και οι ανησυχίες του Κιέβου

Ο Ζελένσκι εξέφρασε, παράλληλα, την έκπληξή του για τις εξελίξεις που αφορούν τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, καθώς και για την άρση των σχετικών κυρώσεων.

Όπως δήλωσε, δεν γνώριζε τις συγκεκριμένες εξελίξεις, τις οποίες χαρακτήρισε «έκπληξη». Παράλληλα, έκρινε «ακατάλληλη» τη συμφωνία με τη Μόσχα, εκφράζοντας την ανησυχία ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσει αντίστοιχη συμφωνία και για το φυσικό αέριο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση της συνεργασίας ΗΠΑ – Ρωσίας και σε άλλους τομείς.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την ανησυχία του Κιέβου για ενδεχόμενη χαλάρωση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα, την ώρα που η Ουκρανία ζητά τη διατήρηση της διεθνούς υποστήριξης και την ενίσχυση των μέτρων που αποσκοπούν στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος της Ευρώπης

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες οδοί διαπραγμάτευσης.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη προχωρά σε συγκεκριμένες κινήσεις για τη διαμόρφωση μιας δικής της προσέγγισης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών και θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνομιλιών με τη Ρωσία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι διακρίνει κινήσεις και από την αμερικανική πλευρά, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές προσπάθειες θα μπορούσαν να εξελιχθούν παράλληλα.

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προθέσεις της Μόσχας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία δεν δείχνει προς το παρόν διάθεση να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, ανεξαρτήτως της μορφής που θα μπορούσαν να λάβουν.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν επιθυμεί επί του παρόντος να τερματίσει τον πόλεμο.