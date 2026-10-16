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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη ΦΠΑ €114 εκατ.: Έρευνες και κατασχέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις
18:32 - 16 Οκτ 2026

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη ΦΠΑ €114 εκατ.: Έρευνες και κατασχέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom

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Στην εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος που εμπλέκεται σε διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ, με εκτιμώμενη φορολογική ζημία ύψους 114 εκατ. ευρώ από συναλλαγές με έξυπνα κινητά τηλέφωνα, προχώρησαν οι ευρωπαϊκές Αρχές, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με έδρα το Μόναχο.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, ενώ έρευνες και κατασχέσεις διενεργήθηκαν και στην Ελλάδα. Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη επιχείρηση «Μίδας» (Midas), η οποία αφορά υποθέσεις μεγάλης κλίμακας απάτης ΦΠΑ με διεθνείς διασυνδέσεις.

Ειδικότερα, τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι πέντε συλληφθέντες φέρονται να είχαν οργανώσει και να έλεγχαν τον μηχανισμό της απάτης.

Πώς λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, γνωστό ως «απάτη καρουζέλ» (VAT carousel fraud). Η συγκεκριμένη πρακτική εκμεταλλεύεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι ύποπτοι φέρονται να πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες smartphones μέσω εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τον μηχανισμό των λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders).

Πρόκειται για εταιρείες που συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές, εισπράττουν ΦΠΑ από τους αγοραστές, αλλά στη συνέχεια δεν αποδίδουν τον φόρο στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές, διακόπτοντας τη δραστηριότητά τους ή εξαφανιζόμενες.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, η εκτιμώμενη ζημία για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Το συνολικό ποσό της φερόμενης φορολογικής απάτης διαμορφώνεται έτσι στα 114 εκατ. ευρώ.

Δώδεκα έρευνες σε τέσσερις χώρες – Οι κατασχέσεις

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρμόδιες Αρχές της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας πραγματοποίησαν συνολικά 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις και χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών δεσμεύτηκαν χρηματικά ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν επίσης αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η επιχείρηση στηρίχθηκε στη συνεργασία των εθνικών Αρχών των τεσσάρων χωρών, με στόχο τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που φέρονται να συνδέονται με το υπό εξέταση κύκλωμα.

Η συμμετοχή των ελληνικών Αρχών

Στην έρευνα συμμετείχαν και ελληνικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συνδρομή των ελληνικών Αρχών εντάχθηκε στην ευρύτερη διακρατική επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στη Γερμανία, σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση είχε η Φορολογική Υπηρεσία του Μπίλεφελντ.

Στην Κύπρο συμμετείχαν το Τμήμα Φορολογίας, το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής της Αστυνομίας, η υπηρεσία καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, το Εργαστήριο Δικανικής Ανάλυσης Ψηφιακών Δεδομένων και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ).

Στην Ιταλία, μέρος της επιχείρησης ανέλαβε η Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza), μέσω της υπηρεσίας του Ντεζεντσάνο ντελ Γκάρντα.

Η υπόθεση εντάσσεται στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση οργανωμένων διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων, με επίκεντρο την προστασία των δημόσιων εσόδων από απάτες που αξιοποιούν τις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

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