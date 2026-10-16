Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους και σε φωτογράφο της Washington Post στη Δυτική Όχθη

Δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν την Παρασκευή (16/10) σε Παλαιστίνιους χωρικούς που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν τη φθινοπωρινή σοδειά ελιάς, βάζοντας φωτιά σε ελαιώνες και εκτοξεύοντας πέτρες, σε μια συντονισμένη επίθεση που εντάσσεται σε ένα μοτίβο κλιμακούμενης βίας σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στην επίθεση ήταν επίσης παρούσα η Χάιντι Λεβίν (Heidi Levine), έμπειρη φωτογράφος της εφημερίδας The Washington Post. Η Λεβίν, η οποία φορούσε προστατευτικό γιλέκο με την ένδειξη «PRESS» (ΤΥΠΟΣ) ευδιάκριτη τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος, ρίχτηκε στο έδαφος, δέχθηκε επανειλημμένα κλοτσιές και της αφαίρεσαν τις φωτογραφικές μηχανές και το τηλέφωνό της.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία στη Ραμάλα και στο Ισραήλ, όπου έλαβε περίθαλψη για τραύματα και εκδορές σε όλο της το σώμα, καθώς και για ένα σπασμένο πλευρό. Θα χρειαστεί επίσης χειρουργική επέμβαση στο ένα χέρι, αφού ένα δάχτυλό της σκίστηκε βαθιά, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το οστό.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια μαζική, συντονισμένη επίθεση, κατά την οποία δεκάδες άνδρες ντυμένοι στα μαύρα κατέβηκαν από έναν οικισμό στην κορυφή ενός λόφου, κοντά στο χωριό Αμπού Φαλάχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα, όπου παλαιστινιακές οικογένειες μάζευαν τις ελιές τους. Βίντεο από το περιστατικό επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες.

Οι έποικοι εκτόξευαν πέτρες με σφεντόνες και έβαζαν φωτιά στους ελαιώνες, καταδιώκοντας μια ομάδα δημοσιογράφων σε απόσταση περίπου 80 γιάρδων (73 μέτρων) από το σημείο της επίθεσης.

Η Λεβίν περιέγραψε πώς την περικύκλωσε μια ομάδα επιτιθέμενων, οι οποίοι τη χτύπησαν και την έριξαν στο έδαφος. Βίντεο που κατέγραψε άλλος δημοσιογράφος την έδειξε να δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα ενώ βρισκόταν πεσμένη κάτω.

«Απλώς συνέχισαν να με κλοτσούν ξανά και ξανά, πιθανότατα περίπου 50 φορές», δήλωσε η Λεβίν στους δημοσιογράφους.

Ο Αντρέι Χρζανόφσκι, μπλόγκερ που κατέγραψε την επίθεση, δήλωσε ότι οι έποικοι χτυπούσαν τη Λεβίν με ξύλα, ενώ οι δημοσιογράφοι και οι χωρικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν.

{https://x.com/washingtonpost/status/2111091381963800922}

Όταν νεαροί από το χωριό απώθησαν τους εποίκους, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Τζάσπερ Ναθαναήλ έφτασε στη Λεβίν και, μαζί με άλλους, τη βοήθησε να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

{https://x.com/BTnewsroom/status/2111141035082465559}

Αφού Παλαιστίνιοι διασώστες απομάκρυναν τη Λεβίν, οι επιτιθέμενοι εξαπέλυσαν νέα έφοδο και χτύπησαν αρκετούς δημοσιογράφους με πέτρες.

Σύμφωνα με τον Χρζανόφσκι, Ισραηλινοί στρατιώτες έφτασαν λίγο πριν από την επίθεση, γεγονός που φάνηκε να ενθαρρύνει τους εποίκους.

Οι στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα εναντίον των Παλαιστινίων και «δεν έκαναν απολύτως τίποτα για τους εποίκους», δήλωσε ο Χρζανόφσκι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τα γεγονότα του περιστατικού «παραμένουν ασαφή και διερευνώνται».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επικαλέστηκε αντικρουόμενες εκδοχές, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες «Άραβες και ακτιβιστές της άκρας Αριστεράς ήρθαν αντιμέτωποι με περίπου 40 Ισραηλινούς νεαρούς».

«Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιούνται αμφισβητούμενα περιστατικά ως πρόσχημα για τη δαιμονοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων νομοταγών Εβραίων κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός διερευνά την επίθεση, δήλωσε η αντισυνταγματάρχης Αριέλα Μαζόρ, επικεφαλής της διεθνούς εκπροσώπησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με μια αρχική αξιολόγηση, τα στρατεύματα στην περιοχή προσπαθούσαν να διαλύσουν ένα μεγάλο και βίαιο πλήθος και δεν είδαν την επίθεση εναντίον της Λεβίν. Πρόσθεσε ότι οι IDF εξακολουθούν να εξετάζουν τις λεπτομέρειες της δράσης των στρατιωτών στην περιοχή.

«Επικρατούσε μεγάλο χάος εκεί, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι», δήλωσε η Μαζόρ. Πρόσθεσε ότι η ισραηλινή αστυνομία διεξάγει ξεχωριστή έρευνα.

Η Μαζόρ δήλωσε ότι ο στρατός αναγνωρίζει την έκταση της βίας των εποίκων και έχει στείλει επιπλέον τάγματα στη Δυτική Όχθη για να την περιορίσει.

«Οποιαδήποτε βία εναντίον αθώων ανθρώπων δεν αντανακλά τις αξίες μας», είπε. Εάν οι στρατιώτες δεν επενέβησαν ή συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα, πρόσθεσε, «θα φροντίσουμε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα».

Ο Όρεν Ζιβ, δημοσιογράφος που επίσης υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, δήλωσε ότι ένας Παλαιστίνιος τραυματίστηκε από πυροβολισμό.

Ο Ματ Μάρεϊ, αρχισυντάκτης της The Washington Post, εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας τη διερεύνηση του περιστατικού:

«Σήμερα το πρωί, η φωτογράφος της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, δέχθηκε επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους ενώ έκανε ρεπορτάζ στη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Μάρεϊ. «Φορούσε ευδιάκριτα διακριτικά που προσδιόριζαν ξεκάθαρα την ιδιότητά της ως δημοσιογράφου. Παρότι ανακουφιστήκαμε που η Χάιντι έλαβε ιατρική φροντίδα και βρίσκεται σε ασφαλές σημείο, είμαστε εξοργισμένοι από αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον μιας δημοσιογράφου που έκανε τη δουλειά της και ζητούμε διεξοδική έρευνα, καθώς και ουσιαστική συνέχεια από τις αρμόδιες αρχές».

Αξιωματούχοι της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσαν ότι θα στείλουν ερευνητές στο σημείο.

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ άσκησε δίωξη σε έποικο για τη δολοφονία Παλαιστίνιου ακτιβιστή. Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yesh Din δήλωσε ότι επρόκειτο για την πρώτη τέτοια κατηγορία εναντίον Ισραηλινού πολίτη από το 2019.

«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις Εβραίων, αυτή τη φορά και εναντίον φωτογράφου της Washington Post, δεν αποτελούν αποτυχία της κυβέρνησης. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.