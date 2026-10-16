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Παρέμβαση πάπα Λέοντα στον Πούτιν για Ουκρανία: Ζητά εκεχειρία στην Ολέσκι για να σωθούν άμαχοι
Ειδήσεις
22:10 - 16 Οκτ 2026

Παρέμβαση πάπα Λέοντα στον Πούτιν για Ουκρανία: Ζητά εκεχειρία στην Ολέσκι για να σωθούν άμαχοι

Reporter.gr Newsroom

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Έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε ανθρωπιστική εκεχειρία στην Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, απηύθυνε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, με στόχο να καταστεί δυνατή η μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων και η ασφαλής απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αγίας Έδρας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, ενώ ο ποντίφικας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού, ο πάπας εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τη «σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση» στην Ολέσκι και υπογράμμισε την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να μπορέσουν οι κάτοικοι να αποχωρήσουν από την περιοχή με ασφάλεια και σε εθελοντική βάση.

Παράλληλα, ο Λέων ΙΔ΄ επανέλαβε τη δέσμευση της Αγίας Έδρας υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων.

Οι δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες στην Ολέσκι

Η Ολέσκι βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, σε περιοχή της περιφέρειας της Χερσώνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη, ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ο κίνδυνος από νάρκες δυσχεραίνουν τόσο την πρόσβαση στην πόλη όσο και την απομάκρυνση των αμάχων.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για την επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στην Ολέσκι και σε γειτονικές κοινότητες. Επικαλούμενη αναφορές διεθνών οργανισμών, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, καθώς και για μαρτυρίες κατοίκων που παρέμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, θέρμανση και πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

Η ΕΕ κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό και να επιτρέψει την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο

Η συνομιλία της Παρασκευής αποτελεί τη δεύτερη γνωστή τηλεφωνική επικοινωνία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν από την έναρξη του ποντιφικάτου του. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2025.

Το Βατικανό έχει διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, επιδιώκοντας να προωθήσει τον διάλογο και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να φιλοξενήσει ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η νέα επικοινωνία εντάσσεται στις προσπάθειες της Αγίας Έδρας να αναδείξει την ανάγκη προστασίας των αμάχων και να διευκολύνει πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η έκκληση του πάπα για εκεχειρία στην Ολέσκι δεν συνιστά συμφωνία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου, ούτε σημαίνει ότι έχει εξασφαλιστεί η είσοδος ανθρωπιστικών αποστολών στην πόλη.

Διαφορετική έμφαση στις ανακοινώσεις Βατικανού και Μόσχας

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, η ρωσική πλευρά παρουσίασε τη συνομιλία ως ευκαιρία για την ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Βατικανού στην προώθηση κοινών πνευματικών και ηθικών αξιών, καθώς και στην προστασία των χριστιανών και των χώρων λατρείας σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η έμφαση αυτή διαφέρει από εκείνη της ανακοίνωσης της Αγίας Έδρας, η οποία επικεντρώθηκε στην ανθρωπιστική κρίση στην Ολέσκι και στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή βοήθειας και η ασφαλής απομάκρυνση των αμάχων.

Η έκκληση του πάπα αναδεικνύει την προσπάθεια του Βατικανού να αξιοποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας με τη ρωσική ηγεσία για την προώθηση συγκεκριμένων ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες για τον άμαχο πληθυσμό σε περιοχές της νότιας Ουκρανίας παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

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