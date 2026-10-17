Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος διαθέτουν πλέον το 14% των εσόδων τους για χρέη

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε το Σάββατο (17/10) ότι οι φετινές Ετήσιες Σύνοδοι με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο χαρακτηρίστηκαν από «αισιοδοξία και ανησυχία», καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται στην Μπανγκόκ. Παράλληλα, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι ο οργανισμός της έχει την «ευθύνη» να βοηθήσει τις χώρες χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν ανατιμήσεις λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Πιο αναλυτικά, οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης συγκέντρωσαν υπουργούς Οικονομικών, διοικητές κεντρικών τραπεζών και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους από όλο τον κόσμο.

«Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν τόσο από αισιοδοξία όσο και από ανησυχία», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, η οποία μίλησε σε συνέντευξη Τύπου από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ αλ-Τζαντάαν.

«Η αισιοδοξία πηγάζει από την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και τη δυναμική της Ασίας. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζεται επίσης ως πηγή ανησυχίας, όπως και ο πληθωρισμός, τα υψηλά επίπεδα χρέους, οι πόλεμοι και οι κλιματικοί κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Όπως επισημαίνει το France 24, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το ΔΝΤ προειδοποιούσε ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους και η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων οδηγούν σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, την ώρα που οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να επικεντρωθούν στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, πιθανότατα μέσω αυξήσεων των επιτοκίων.

Οι διεθνείς τιμές της ενέργειας έχουν εκτιναχθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι κινήσεις αντιποίνων της Τεχεράνης έχουν βάλει στο στόχαστρο συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, περιορίζοντας παράλληλα την προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ανατιμήσεις έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις σε οικονομίες διαφορετικών επιπέδων εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΔΝΤ, περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτό το σοκ είναι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος που εισάγουν πετρέλαιο και δεν επωφελούνται από την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν στηρίξει την ανάπτυξη σε πολλές προηγμένες οικονομίες.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι άνθρωποι παντού, αλλά ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες, δεν θέλουν τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός λειτουργεί σαν φόρος για τους φτωχούς», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Όπως ανέφερε, οι χώρες αυτές πρέπει να θέτουν στόχους για τις δημόσιες δαπάνες τους με τρόπο που να δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη και στην προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ταμείο επιδιώκει αδιάκοπα να εξασφαλίζει περισσότερους πόρους για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η άνοδος των διεθνών επιτοκίων και των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για τις χώρες αυτές.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια το μερίδιο των αποπληρωμών χρέους ως ποσοστό των κρατικών εσόδων αυξήθηκε στις χώρες χαμηλού εισοδήματος από το 8% στο 14%.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο οργανισμός έχει την ευθύνη να συνδράμει τις χώρες στην αναδιάρθρωση του χρέους τους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, να τις βοηθά να κινητοποιούν εγχώριους πόρους, να εξασφαλίζουν διεθνή χρηματοδότηση και να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

«Όταν κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερες ζωές για τους ανθρώπους», κατέληξε.