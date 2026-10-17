Όπως γνωστοποίησε ο Προκούντιν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, το θύμα ήταν οδηγός ασθενοφόρου, ενώ μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγεται και ένα παιδί.
11:51 - 17 Οκτ 2026
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 19 τραυματίες από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στη Χερσώνα
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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη, Ολεξάντρ Προκούντιν.