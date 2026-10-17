Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 19 τραυματίες από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στη Χερσώνα

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη, Ολεξάντρ Προκούντιν.