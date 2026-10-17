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Γαλλία: Φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα» ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά της ακρίβειας και του κόστους ζωής
Ειδήσεις
14:43 - 17 Οκτ 2026

Γαλλία: Φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα» ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά της ακρίβειας και του κόστους ζωής

Reporter.gr Newsroom

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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο, καθώς φοιτητές, συνδικαλιστές και μέλη που έχουν απομείνει από το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων ενώνουν τις δυνάμεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος ζωής και την αποδυνάμωση του κοινωνικού μοντέλου της χώρας.

Πιο αναλυτικά, υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κύμα κινητοποιήσεων ξεκίνησε τον περασμένο μήνα σε λύκεια των φτωχών βόρειων προαστίων του Παρισιού. Εκεί, η οργή για τις απουσίες εκπαιδευτικών και τις κακές κτιριακές υποδομές των σχολείων μετατράπηκε γρήγορα σε ένα πανεθνικό κίνημα κατά των ανισοτήτων, των ανεπαρκών δημόσιων δαπανών και της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Γαλλία, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεδρικής του θητείας, αφήνοντας πίσω του ένα πολωμένο εκλογικό σώμα και ένα κατακερματισμένο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.

Παράλληλα, οι επενδυτές απομακρύνονται από το γαλλικό χρέος, οδηγώντας το κόστος δανεισμού της χώρας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει εκ νέου τη μακροχρόνια δυσκολία της Γαλλίας να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της.

Σε αυτό το φόντο, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Πέμπτη (15/10) ότι οι αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο επεισοδίων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση κατηγορεί την ακροαριστερή παράταξη «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) του Ζαν Λυκ Μελανσόν ότι υποδαυλίζει τις κινητοποιήσεις, κατηγορία την οποία η ίδια απορρίπτει.

«Η χώρα βρίσκεται σε μια φάση κόπωσης», δήλωσε ο Λεκορνί. «Ζούμε σε ένα περιβάλλον διαρκούς κρίσης: πόλεμοι, πληθωρισμός και προβλήματα που αφορούν την αγοραστική δύναμη».

Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ζορντάν Μπαρντελά, το ακροδεξιό κόμμα του οποίου, ο Εθνικός Συναγερμός, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, δήλωσε ότι αναμένει να σημειωθούν επεισόδια βίας.

«Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος», ανέφερε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού. «Θα είναι μια ημέρα χάους για τη Γαλλία».

Ανησυχία για κλιμάκωση της βίας

Ο Λεκορνί έχει δηλώσει ότι οι κινητοποιήσεις συγκαταλέγονται στις βιαιότερες των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερους από 900 αστυνομικούς να έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους διαδηλωτές, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας έφηβος, ο οποίος έχασε το χέρι του όταν σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας διερευνά τουλάχιστον 24 υποθέσεις καταγγελλόμενης αστυνομικής βίας. Η Γαλλία ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης στις μαθητικές διαδηλώσεις, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

«Εάν σημειωθούν συγκρούσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη των μέσων ενδιάμεσης καταστολής», δήλωσε την Παρασκευή στην εκπομπή Télématin.

Οι εκκλήσεις που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις μέλη παλαιότερων κινημάτων διαμαρτυρίας φαίνεται πως είχαν αποτέλεσμα. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο μαζικές μπορεί να γίνουν τελικά οι διαδηλώσεις.

Για την ιστορία, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων ξεκίνησε το 2018 ως αντίδραση στη φορολόγηση του πετρελαίου κίνησης, προτού εξελιχθεί σε μια ευρύτερη έκφραση οργής για το υψηλό κόστος ζωής και τις εισοδηματικές ανισότητες. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό ατονήσει από τότε που ο Μακρόν συμφώνησε σε φορολογικές ελαφρύνσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.

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