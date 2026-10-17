Σίσι: Αποχωρεί το 2030 από την εξουσία στην Αίγυπτο - Προετοιμάζει τη διαδοχή του

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ξεκαθάρισε ότι η θητεία του στην προεδρία της χώρας θα ολοκληρωθεί το 2030, αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέων συνταγματικών τροποποιήσεων. Όπως δήλωσε, το ζήτημα της αποχώρησής του από το αξίωμα έχει ήδη «διευθετηθεί» και δεν πρόκειται να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σίσι βρίσκεται στην εξουσία από το 2014, ενώ οι συνταγματικές αλλαγές που εγκρίθηκαν από το αιγυπτιακό κοινοβούλιο το 2019 του επέτρεψαν να παραμείνει στην προεδρία έως το 2030. Εφόσον ολοκληρώσει την τρέχουσα θητεία του, θα έχει συμπληρώσει 16 συνεχόμενα χρόνια στην ηγεσία της χώρας.

Παράλληλα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάδοχός του θα πρέπει να είναι ένας «άριστος» υποψήφιος, τον οποίο θα επιλέξει ο αιγυπτιακός λαός μέσω εκλογών. Αναφερόμενος στη διαδικασία διαδοχής, επιχείρησε να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο προετοιμασίας κάποιου μέλους της οικογένειάς του για την ανάληψη της εξουσίας.

«Το λέω αυτό περισσότερους από 40 μήνες νωρίτερα, ώστε να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι προετοιμάζω κάποιον από την οικογένειά μου ή τους συγγενείς μου για να αναλάβει. Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβούν εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, μέχρι το 2030 απομένουν περίπου 43 μήνες, εκ των οποίων οι 30 προορίζονται για την προετοιμασία υποψηφίων που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο, είτε από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Αιγύπτου είτε από καταξιωμένα ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, θα δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός επιλογής και εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του προέδρου του αιγυπτιακού κοινοβουλίου. Στη διαδικασία θα συμμετέχουν ομάδα έμπιστων διανοουμένων και πολιτικών, καθώς και οι υπουργοί Ανώτατης Εκπαίδευσης και Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα μπορούσε να κυμανθεί από 200 έως και 1.000 άτομα. Κατά τη διάρκεια της 30μηνης προετοιμασίας τους στην Ακαδημία, οι υποψήφιοι θα εκπαιδεύονται στη λειτουργία του κράτους, θα ενημερώνονται για τις δυνατότητες και τους διαθέσιμους πόρους του και θα διδάσκονται τρόπους διαφύλαξης και αξιοποίησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον επόμενο ηγέτη της χώρας μέσα από αυτή την ομάδα υποψηφίων, όπως ανέφερε ο Σίσι.

«Δεν θα εγκαταλείψω το αιγυπτιακό κράτος προτού αυτό γεμίσει με ανθρώπους ικανούς να επωμιστούν την ευθύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι ήδη προετοιμάζεται μια νέα γενιά ηγετικών στελεχών μέσω της Αιγυπτιακής Στρατιωτικής Ακαδημίας.

Η στάση της Αιγύπτου έναντι της Σαουδικής Αραβίας

Παράλληλα, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι αναφέρθηκε και στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνοντας ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της, εφόσον της ζητηθεί. Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με την ένταση και τη σύγκρουση στην περιοχή, στην οποία εμπλέκονται οι Χούθι.

Παρότι η Αίγυπτος δεν συμμετέχει στη Συμφωνία της Μέκκας, ο Αιγύπτιος πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε απειλές κατά της ασφάλειας και της σταθερότητας της Σαουδικής Αραβίας.

«Δεν επιδιώκουμε να αναλάβουμε κάποιον ρόλο, αλλά είναι απολύτως απαράδεκτο για εμάς να ακούμε ότι η Σαουδική Αραβία —ή η ασφάλεια και η σταθερότητά της— πλήττονται. Η Αίγυπτος, σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά Σαλμάν και του διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας προστατεύσει και να σας υπερασπιστεί», δήλωσε.

Ο Σίσι πρόσθεσε, τέλος, ότι εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα για αιγυπτιακή δράση, ελπίζει πως το κοινοβούλιο θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να εγκρίνει την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών.