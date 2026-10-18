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Βανς: Η μετανάστευση στο στόχαστρο μετά τα επεισόδια στη Γαλλία – Επίθεση στους Δημοκρατικούς ενόψει εκλογών
Ειδήσεις
11:20 - 18 Οκτ 2026

Βανς: Η μετανάστευση στο στόχαστρο μετά τα επεισόδια στη Γαλλία – Επίθεση στους Δημοκρατικούς ενόψει εκλογών

Reporter.gr Newsroom

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Τη μετανάστευση συνέδεσε με τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαλλία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ασκώντας παράλληλα κριτική στους Δημοκρατικούς και υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν μια αντίστοιχη πορεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Βανς υποστήριξε ότι οι πολιτικές που προωθούν οι φιλελεύθεροι στη Δύση, στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας, έχουν οδηγήσει σε προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμβατότητας. «Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας», έγραψε, προσθέτοντας ότι είχαν προειδοποιηθεί για τις συνέπειες, αλλά δεν εισάκουσαν τις προειδοποιήσεις.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σχολίασε βίντεο που φέρεται να καταγράφει πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, εκφράζοντας την ελπίδα να σταματήσουν τα επεισόδια. «Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, συνέδεσε τις εξελίξεις στη Γαλλία με την πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Ελπίζω οι Αμερικανοί να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», έγραψε, επικρίνοντας την αντιπολίτευση και προειδοποιώντας για τις πιθανές συνέπειες των πολιτικών της.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 11:09
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