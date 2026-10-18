Τραμπ: Ανοιχτή παρέμβαση υπέρ Νετανιάχου για τις ισραηλινές εκλογές – Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ

Την πλήρη υποστήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επικείμενων εκλογών για την πρωθυπουργία του Ισραήλ εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό ηγέτη και σημαντικό εταίρο της Ουάσιγκτον στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Σε μήνυμά του στο Truth Social, με αποδέκτες τους πολίτες του Ισραήλ, ο Τραμπ εξήρε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή» και, όπως ανέφερε, ακόμη σημαντικότερο «εταίρο στην ειρήνη». Παράλληλα, συνέδεσε τη στήριξή του προς τον Νετανιάχου με τις εξελίξεις στη σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένα πλήγματα τόσο στις στρατιωτικές όσο και στις οικονομικές του δυνατότητες. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν σύντομα το έργο που έχουν αναλάβει.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, σε περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν βρίσκεται στην ηγεσία του Ισραήλ, η Ουάσιγκτον θα χρειαστεί να αναλάβει μόνη της την ολοκλήρωση αυτού του έργου, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις που έχει δεχθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καθώς και στην εσωτερική αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νετανιάχου παρέμεινε σταθερός παρά τις δυσκολίες και ενισχύθηκε μέσα από τις δοκιμασίες που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Διατυπώνοντας με σαφήνεια τη θέση του ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, ο Τραμπ ανέφερε ότι το μήνυμά του πρέπει να εκληφθεί ως «η πλήρης και απόλυτη υποστήριξή μου στον Νετανιάχου στην επικείμενη εκλογική μάχη για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού του Ισραήλ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με τη διαβεβαίωση προς τους Ισραηλινούς πολίτες: «Ο Νετανιάχου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση συνιστά σαφή πολιτική στήριξη του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ενόψει της εκλογικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σύνδεση που επιχειρεί να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος μεταξύ της ισραηλινής ηγεσίας και της στρατηγικής των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117462449149582042}

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Προς τον σπουδαίο λαό του Ισραήλ,

Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής και ακόμη σημαντικότερος εταίρος στην προσπάθεια για την ειρήνη, μέσα από την αντιμετώπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία εδώ και 51 χρόνια επαναλαμβάνει το σύνθημα «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά».

Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες αργά ή γρήγορα καταλήγουν να γίνονται πραγματικότητα; Θα ήταν απλώς θέμα χρόνου να επιχειρήσει το Ιράν να υλοποιήσει αυτή την απειλή. Ωστόσο, έχει υποστεί συστηματική καταστροφή τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και, αν δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, σύντομα θα ολοκληρώσουμε το έργο.

Αν το Ισραήλ έχει λάθος ηγέτη - δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι -, η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει μόνη της αυτή την αποστολή, κάτι που δεν επιθυμώ να κάνω.

Ο Μπίμπι Νετανιάχου έχει επιδείξει δύναμη, θάρρος και εξαιρετική ικανότητα απέναντι σε τεράστιες αντιδράσεις, ακόμη και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Παρά τις δυσκολίες, άντεξε και, στην πραγματικότητα, βγήκε ακόμη πιο δυνατός!

Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι στις πιο δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνδρας ή μια συνηθισμένη γυναίκα θα λύγιζε υπό τέτοια πίεση. Ο Μπίμπι, όμως, δεν λύγισε. Αντιθέτως, έγινε ακόμη πιο δυνατός και διατηρεί την ίδια δύναμη μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν κάνει τόσα πολλά.

Παρακαλώ, θεωρήστε αυτή την επιστολή ως την πλήρη και ανεπιφύλακτη υποστήριξή μου στον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο ΜΠΙΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».