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Καναδάς: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες σοβαρά τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση
Ειδήσεις
23:34 - 18 Οκτ 2026

Καναδάς: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες σοβαρά τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση

Reporter.gr Newsroom

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Τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους σε μια «βίαιη πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα», η οποία σάρωσε το Σάββατο στρατιωτική βάση του Καναδά στην Αλμπέρτα, ενώ δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε το περιστατικό στη στρατιωτική βάση των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων Γουέινραϊτ μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τον στρατό της χώρας σε καναδικό έδαφος εν καιρώ ειρήνης. Όπως ανέφερε, ζήτησε από τους ανώτερους αξιωματούχους που βρίσκονται στο σημείο να του παρουσιάσουν λεπτομερή απολογισμό και επίσημη ενημέρωση αργότερα την Κυριακή.

Ο καναδικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι, μέχρι στιγμής, «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας». Όπως διευκρίνισε, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Η βάση Γουέινραϊτ είναι μία από τις πλέον πολυσύχναστες στρατιωτικές βάσεις του Καναδά και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση στρατιωτών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Εκεί, οι γυναίκες και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεών μας μαθαίνουν να κάνουν τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να ζητήσει αυτή η χώρα από οποιονδήποτε», δήλωσε ο Κάρνεϊ. «Εκείνοι που χάσαμε και εκείνοι που τραυματίστηκαν εκπαιδεύονταν για να υπερασπιστούν τον Καναδά, για να υπηρετήσουν τον Καναδά. Και τώρα ο Καναδάς βρίσκεται στο πλευρό τους».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι στρατιωτικά και πολιτικά συνεργεία έδιναν μάχη με τις φλόγες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «υπό ορισμένες από τις χειρότερες συνθήκες που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί».

Ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι δήλωσε ότι «δεν μπορεί να θυμηθεί ανάλογο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για το σύνολο των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε την Κυριακή, σε ανακοίνωσή της, η στρατηγός Τζένι Καριγκνάν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας.

Γιατρός στο Έντμοντον, την πρωτεύουσα της Αλμπέρτα, δήλωσε στο εθνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Καναδά, CBC, ότι τα νοσοκομεία στο Γουέινραϊτ ήταν «εντελώς υπερφορτωμένα» από τον αριθμό των ασθενών που χρειάζονταν περίθαλψη.

«Είναι περισσότεροι ασθενείς απ’ όσους θέλει οποιοσδήποτε από εμάς να μετρήσει αυτή τη στιγμή. Είναι καταστροφή. Είναι μια καταστροφή που συμβαίνει μία φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια», δήλωσε ο Γουόρεν Θερσκ, γιατρός του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Royal Alexandra.

Ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, Μπρους Πιου, δήλωσε στο CBC ότι το περιστατικό «θα είναι το μεγαλύτερο συμβάν με μαζικές απώλειες που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».

Νωρίτερα, ο Κάρνεϊ είχε αναφέρει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι ένα «σοβαρό περιστατικό» προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη βάση. «Οι σκέψεις μας είναι με όλες τις γενναίες γυναίκες και τους άνδρες που επηρεάστηκαν», έγραψε.

Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι η καναδική σημαία θα κυματίζει μεσίστια στα ομοσπονδιακά κτίρια σε ολόκληρο τον Καναδά.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο εκπαίδευσης της βάσης γύρω στις 16:00 το Σάββατο και «εξαπλώθηκε γρήγορα» πέρα από τα όριά του, σύμφωνα με ανακοίνωση του καναδικού υπουργείου Άμυνας.

«Καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους και η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, η πλήρης έκταση των επιπτώσεων παραμένει υπό αξιολόγηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

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