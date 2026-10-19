Ρωσία: Πράσινο φως από Πούτιν στον κυβερνητικό ανασχηματισμό – Αναβαθμίζεται ο υπουργός Οικονομικών

Την έγκρισή του για τις αλλαγές στη σύνθεση της ρωσικής κυβέρνησης, τις οποίες πρότεινε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, έδωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοινώσεις που μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση της κυβερνητικής σύνθεσης συζητήθηκαν στο πλαίσιο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο, κατά την οποία εξετάστηκαν επίσης κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

«Μαζί με μια συζήτηση για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός πρότεινε στον επικεφαλής του κράτους μια σειρά από αλλαγές στα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Σε αυτές συναίνεσε ο Πούτιν», ανέφερε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές οι αλλαγές

Ο ανασχηματισμός έρχεται μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, κατά τις οποίες ανανεώθηκε η σύνθεση της Κρατικής Δούμας, της κάτω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου.

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα αναζητά νέους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, καθώς αντιμετωπίζει διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αυξημένη φορολογική επιβάρυνση και σχετικά υψηλά επιτόκια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα ονόματα των προσώπων που θα αναλάβουν υπουργικά χαρτοφυλάκια. Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στη Βουλή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Παραμένει υπουργός Οικονομικών ο Σιλουάνοφ

Στο μεταξύ, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, θα διατηρήσει τη θέση του, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης.