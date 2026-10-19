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Βρετανία: Δικαστική νίκη της Uber απέναντι σε αγωγές 340 εκατ. λιρών από οδηγούς ταξί
Ειδήσεις
12:57 - 19 Οκτ 2026

Βρετανία: Δικαστική νίκη της Uber απέναντι σε αγωγές 340 εκατ. λιρών από οδηγούς ταξί

Reporter.gr Newsroom

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Η Uber ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) ότι πέτυχε την απόρριψη δύο συνδεδεμένων αγωγών, συνολικού ύψους περίπου 340 εκατ. λιρών, που είχαν καταθέσει χιλιάδες οδηγοί παραδοσιακών ταξί του Λονδίνου και δύο πρώην εταιρείες ιδιωτικών μεταφορών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, η εφαρμογή μετακίνησης βρέθηκε αντιμέτωπη με αγωγές το 2024, εξαιτίας καταγγελιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε άδεια λειτουργίας για οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης στη βρετανική πρωτεύουσα.

Από τη μεριά τους, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η Uber παρείχε στην αρμόδια αρχή μεταφορών του Λονδίνου, την Transport for London, «παραπλανητικές και ανακριβείς πληροφορίες».

Η Uber αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε επίσης ότι οι αγωγές κατατέθηκαν μετά την παρέλευση της εξαετούς προθεσμίας παραγραφής για την άσκηση τέτοιου είδους αξιώσεων και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να απορριφθούν.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 12:57
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