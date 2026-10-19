Τραπεζίτες και χρηματιστές φοβούνται να παραστούν στο «Νταβός της Ερήμου» μετά τις επιθέσεις στο Ριάντ

Μέλη της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ελίτ εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικά ως προς το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα, για μια πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και επενδυτών. Ωστόσο, καλούνται να σταθμίσουν την προσωπική τους ασφάλεια έναντι του κινδύνου να προσβάλουν τους πλούσιους οικοδεσπότες τους.

Ανώτατα στελέχη των JPMorgan Chase και Citigroup παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια μετακίνησής τους για το συνέδριο Future Investment Initiative, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να ακυρώνουν συναντήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη απόφαση, σημειώνει η Wall Street Journal.

Στελέχη από το περιβάλλον του Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan και της Τζέιν Φρέιζερ της Citi εξετάζουν ενεργά το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν ή να μην παραστούν, καθώς ανησυχούν για τους κινδύνους, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Και οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν προγραμματίσει να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Εκπρόσωπος της JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωπος της Citi δήλωσε: «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

Στελέχη της Wall Street συζητούν με τις ομάδες ασφαλείας τους για το πώς πρέπει να ενεργήσουν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Μεταξύ των προφανών ανησυχιών τους είναι ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ έχει δεχθεί επίθεση, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ορισμένα ξενοδοχεία υψηλού προφίλ και αξιοθέατα γύρω από τον χώρο του συνεδρίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρωταρχικούς στόχους.

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ένα εχθρικό βλήμα έπληξε τη νότια πόλη Νατζράν, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, οι Σαουδάραβες έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να μετατρέψουν την εκδήλωση σε υβριδική, δίνοντας τη δυνατότητα σε διεθνείς προσωπικότητες να συμμετάσχουν διαδικτυακά. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί καμία απόφαση.

Εάν το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, αυτό θα διευκόλυνε σημαντικά την απόφαση των στελεχών, καθώς δεν θα χρειαζόταν να διαπράξουν οι ίδιοι το διπλωματικό ατόπημα της αποχώρησης, σύμφωνα με ένα στέλεχος που έχει προγραμματίσει να παραστεί.

«Στο τέλος της ημέρας, η απόφαση αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής», δήλωσε ο Ντέιβ Κομέντατ, εταίρος και επικεφαλής ασφαλείας στην εταιρεία συμβούλων διαχείρισης κινδύνων Corporate Security Advisors. «Εάν το περιβάλλον δεν μπορεί να ελεγχθεί και δεν είναι ασφαλές, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των εισηγμένων εταιρειών έχουν καταπιστευματική υποχρέωση να διασφαλίσουν την προσωπική τους ασφάλεια».

Στελέχη που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στο Ριάντ δήλωσαν ότι είναι απίθανο να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, εάν ο κίνδυνος νέων επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, παραμείνει αυξημένος τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, κανείς τους δεν θέλει να είναι ο πρώτος που θα αποσυρθεί από τη σημαντικότερη εκδήλωση στο πλαίσιο των προσπαθειών του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να φέρει τον πετρελαιοπαραγωγό κολοσσό πιο κοντά στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.

«Κάθε εταιρεία που έχει διαφορετικές επιχειρηματικές σχέσεις με την κυβέρνηση ή με εταιρείες στη Σαουδική Αραβία θα αξιολογήσει εάν θεωρεί ότι θα συμμετάσχουν οι ανταγωνιστές της και εάν η απουσία της θα στείλει λάθος μήνυμα», δήλωσε ο Κομέντατ. «Όλα αυτά τα δεδομένα συνυπολογίζονται στην τελική απόφαση, και θα υπάρξουν ορισμένοι που θα είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν».

Πριν από οκτώ χρόνια, πολλοί στη Wall Street είχαν μποϊκοτάρει το συνέδριο «Νταβός της Ερήμου», μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι. Εκείνη την περίοδο, ορισμένοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν τη συμμετοχή στο συνέδριο ως ένα είδος δοκιμασίας πίστης.

Ωστόσο, το βασίλειο έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον χρηματοοικονομικό κόσμο και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ προωθεί το πρόγραμμα «Όραμα 2030», με στόχο να μετατρέψει το πετρελαιοπαραγωγό κράτος σε διεθνή κόμβο εμπορίου, τεχνολογίας και πολιτισμού.

Τα τελευταία χρόνια, χρηματοοικονομικοί παράγοντες από όλο τον κόσμο έχουν ενισχύσει τους δεσμούς τους με τη Σαουδική Αραβία, τόσο για να εξασφαλίσουν κεφάλαια για εγχειρήματα τεχνητής νοημοσύνης και επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), όσο και για να βοηθήσουν τη χώρα να αντλήσει χρήματα από επενδυτές, προκειμένου να υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού του πρίγκιπα.

Το συνέδριο αποτελεί σύμβολο του νέου οικονομικού μοντέλου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς φέρνει στη χώρα χρηματοοικονομικούς παράγοντες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων.

Οι μαχητές Χούθι στη γειτονική Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, δημιουργούν πλέον νέες προκλήσεις για τα φιλόδοξα σχέδια του διαδόχου του θρόνου να μετασχηματίσει την οικονομία της χώρας και να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο.

Πέρα από το ίδιο το συνέδριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου, η Wall Street παρακολουθεί με ανησυχία πώς οι πρόσφατες επιθέσεις και η επιβράδυνση των εξαγωγών πετρελαίου θα επηρεάσουν τον οικονομικό μετασχηματισμό της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο η χώρα να αναγκαστεί να περιορίσει τις διεθνείς επενδύσεις της, προκειμένου να ανοικοδομήσει τις δικές της υποδομές.