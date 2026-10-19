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Ιταλία: 32 νέες συλλήψεις, εκατοντάδες προσαγωγές και νέες διαδηλώσεις στον ορίζοντα - Το μήνυμα Μελόνι
Ειδήσεις
13:56 - 19 Οκτ 2026

Ιταλία: 32 νέες συλλήψεις, εκατοντάδες προσαγωγές και νέες διαδηλώσεις στον ορίζοντα - Το μήνυμα Μελόνι

Reporter.gr Newsroom

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Άλλες 32 συλλήψεις και 271 προσαγωγές καταγράφηκαν το περασμένο βράδυ (18/10), διευρύνοντας τον απολογισμό των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Μιλάνο και το Τορίνο.

Συνολικά, περισσότεροι από 220 ανήλικοι βρίσκονται υπό κράτηση, ενώ 60 από τους συλληφθέντες είναι αλλοδαποί. Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκαν νέες κινητοποιήσεις, με πορεία διαμαρτυρίας στο Τορίνο στις 24 Οκτωβρίου και μαζική διαδήλωση στη Ρώμη στις 30 Οκτωβρίου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση της δημόσιας τάξης και την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

«Πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις»

Στο διαδίκτυο δημοσιεύθηκε σήμερα κείμενο από ένα μέχρι πρότινος άγνωστο κίνημα, το οποίο φέρει την ονομασία «17 Οκτώβρη». Σε αυτό υποστηρίζεται ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν έως ότου ανατραπεί η κυβέρνηση Μελόνι, ενώ προαναγγέλλονται επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις κάθε Σάββατο σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας.

«Οι βίαιοι είστε εσείς που μας αρνηθήκατε το μέλλον, τώρα θα το πάρουμε πίσω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Το ίδιο κείμενο περιλαμβάνει, παράλληλα, οδηγίες προς τους διαδηλωτές σχετικά με τους τρόπους αποφυγής της σύλληψης πριν και μετά τις συγκεντρώσεις.

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνουν ότι η αποτελεσματική διαχείριση των συγκεκριμένων κινητοποιήσεων αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, καθώς αρκετές φορές οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τα περιθώρια προετοιμασίας των αρχών.

Η εικόνα, πάντως, δεν ήταν ίδια σε όλες τις ιταλικές πόλεις. Σε αντίθεση με τα βίαια περιστατικά που καταγράφηκαν στον ιταλικό βορρά, η διαδήλωση στη Ρώμη, στην οποία συμμετείχε και το συνδικάτο CGIL, πραγματοποιήθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Αντίθετα, στη Βερόνα καταγράφεται ένα διαφορετικό μέτωπο έντασης, καθώς ακροδεξιοί βγήκαν στους δρόμους με σκοπό να συγκρουστούν με διαδηλωτές που συνδέονται με τις αποκαλούμενες ομάδες «maranza».

Η σύγκριση με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία

Στο μικροσκόπιο της ιταλικής αστυνομίας στον κυβερνοχώρο βρίσκεται και το hashtag #italiainpiazza, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώνονται οι κινητοποιήσεις. Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πιθανές ομοιότητες με τις εξελίξεις στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες.

Η σύγκριση αφορά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και οι οποίες, όπως και στην Ιταλία, κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις.

Παράλληλα, είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση ενδεχομένως να αποτελούσε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, πριν συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός διαδηλωτών στους δρόμους. Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώθηκαν υπόνοιες για πιθανή εμπλοκή ξένων παραγόντων, χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία που να τις τεκμηριώνουν, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

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