Υεμένη: Πολύνεκρο χτύπημα των Χούθι με 20 νεκρούς στρατιώτες

Οι Χούθι επιτέθηκαν τη Δευτέρα (19/10) σε στρατόπεδο των κυβερνητικών δυνάμεων στη νότια Υεμένη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 στρατιώτες, σύμφωνα με αξιωματούχους του στρατού της χώρας. Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στο πλαίσιο της πρόσφατης κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Associated Press, οι αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του στρατοπέδου Αλ Αλάμ, στην επαρχία Σάμπουα, στη νότια Υεμένη. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον 24 στρατιώτες. Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που προέρχονται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να ενημερώσουν τα μέσα ενημέρωσης.

Από τη μεριά του, ο Ρασάντ αλ Αλίμι, επικεφαλής του κυβερνώντος Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας, δήλωσε ότι οι νεκροί ήταν νεοσύλλεκτοι από διάφορες περιοχές της χώρας και υποσχέθηκε «αποφασιστική απάντηση».

Στο ίδιο φόντο, ο συνταγματάρχης Μάτζεντ αλ Ναζίλι, εκπρόσωπος του στρατού της Υεμένης, επιβεβαίωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον εκπαιδευτικού κέντρου για αστυνομικές και δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχεται από τους Χούθι, υποστήριξε ότι η επίθεση των ανταρτών προκάλεσε τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, χωρίς να παράσχει περαιτέρω στοιχεία.

Ένας από τους στρατιωτικούς αξιωματούχους ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν μέλη μιας νεοσύστατης δύναμης με την ονομασία «Ταχεία Επέμβαση», η οποία έχει αναλάβει την αποστολή της υπεράσπισης της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατης έξαρσης των συγκρούσεων, η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, όταν εντάθηκαν οι ευρύτερες αντιπαραθέσεις στην περιοχή από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των Χούθι και των δυνάμεων της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανέτρεψε στην πράξη τη συμφωνία εκεχειρίας του 2022, η οποία είχε οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στον τερματισμό των μαχών στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου της Υεμένης.

Οι Χούθι έχουν επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το βασίλειο έχει στηρίξει την κυβέρνηση της Υεμένης στον εμφύλιο πόλεμο.

Επισημαίνεται ότι οι αντάρτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο τα πλήγματά τους εναντίον αεροδρομίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας διαταραχές σε χιλιάδες πτήσεις και τον θάνατο 19 ανθρώπων. Στόχος επίθεσης έχει γίνει επίσης η έδρα του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, σε ένα πλήγμα που αποτέλεσε σημαντικό χτύπημα για τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι αντάρτες κατέλαβαν πρόσφατα επιπλέον εδάφη κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη, καθώς και κοντά στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μια κρίσιμη εναλλακτική θαλάσσια οδό σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αυτόν τον μήνα ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο να εκδιώξει τους αντάρτες από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θέση και να ανακαταλάβει τα εδάφη.