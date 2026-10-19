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Αλβανία: Βέβαιος ότι το κράτος θα κερδίσει δηλώνει ο Ράμα με φόντο τα επεισόδια
Ειδήσεις
15:37 - 19 Οκτ 2026

Αλβανία: Βέβαιος ότι το κράτος θα κερδίσει δηλώνει ο Ράμα με φόντο τα επεισόδια

Reporter.gr Newsroom

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Την πεποίθηση ότι το κράτος θα επικρατήσει στη σύγκρουση εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, λίγες ώρες μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη χώρα κι ενώ οι διαδηλωτές αρνούνται να υποχωρήσουν εάν ο ίδιος δεν παραιτηθεί.   

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του αρμόδιου υπουργού και της ηγεσίας της Αστυνομίας.

«Στόχος τους η αποσταθεροποίηση της Αλβανίας»

Εξαιτίας των εξελίξεων, ο Αλβανός πρωθυπουργός ματαίωσε την επίσημη επίσκεψη που είχε προγραμματίσει για σήμερα στη Βιέννη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον ομοσπονδιακό καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

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Στην ομιλία του, ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι όσοι θεωρούν πως μπορούν να καταλάβουν την εξουσία με τη χρήση βίας θα διαψευστούν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους νέους που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τους άτομα με προβλήματα που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Επανέλαβε, επίσης, τον ισχυρισμό του ότι οι διαδηλωτές χρησιμοποιούνται από ξένες υπηρεσίες με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας.

Ο πρωθυπουργός εξήρε τη στάση της Αστυνομίας, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις της επέδειξαν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, δήλωσε ότι η πυρπόληση του 3ου Αστυνομικού Τμήματος των Τιράνων το βράδυ της Κυριακής συνιστά υπέρβαση της κόκκινης γραμμής. Όπως ανέφερε, το αστυνομικό τμήμα δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Ο ίδιος κατηγόρησε, επίσης, το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων κουκουλοφόροι ταραξίες βρήκαν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις του.

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Νέες κινητοποιήσεις από φοιτητές και μαθητές

Νέες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι από φοιτητές, ενώ αρκετοί διαδηλωτές έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περιπολικά και οχήματα εκτόξευσης νερού.

Την ίδια ώρα, σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, μαθητές Λυκείου απέχουν από τα μαθήματά τους και συμμετέχουν σε διαδηλώσεις στους δρόμους, διευρύνοντας το κύμα των κινητοποιήσεων.

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Συναγερμός για απειλητικό μήνυμα σε κρατικές υπηρεσίες

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, μετά την αποστολή απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο γραφείο του πρωθυπουργού, σε υπουργεία, δικαστήρια και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, το δικαστήριο και η εισαγγελία στο Φίερι εκκενώθηκαν, καθώς το μήνυμα φέρεται να προειδοποιούσε για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο.

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Στο μήνυμα αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Σήμερα, με την άδεια του Αλλάχ, θα πραγματοποιήσουμε σειρά από προγραμματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της χώρας. Αυτό είναι μόνο η αρχή…».

Ωστόσο, παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και πριν από περίπου δύο μήνες, χωρίς τότε να προκύψει κάτι ανησυχητικό.

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