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Κομισιόν προς Μόσχα για πετρέλαιο: Τερματίστε τον πόλεμο για να αρθούν οι κυρώσεις
Ειδήσεις
16:02 - 19 Οκτ 2026

Κομισιόν προς Μόσχα για πετρέλαιο: Τερματίστε τον πόλεμο για να αρθούν οι κυρώσεις

Reporter.gr Newsroom

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Τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την αναζήτηση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν έχει λάβει γνώση των δημοσιευμάτων σχετικά με την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα μπορεί να τερματίσει τις εχθροπραξίες εφόσον το αποφασίσει.

«Εάν ο Πούτιν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, μπορεί απλώς να σταματήσει τον πόλεμο σήμερα και ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βίγκαντ.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την πρόθεση της Ρωσίας να τηρήσει δεσμεύσεις για την αποκλιμάκωση, επικαλούμενος την πρόσφατα ανακοινωθείσα εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα. Όπως σημείωσε, η Μόσχα δεν έδειξε ότι προτίθεται να σεβαστεί την εκεχειρία και να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης.

Η ευρωπαϊκή θέση για οποιαδήποτε συμφωνία στην Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ υπενθύμισε ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας επαναβεβαιώθηκε πως οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση για την Ουκρανία οφείλει να σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα.

«Εμείς στηρίζουμε πλήρως αυτή τη θέση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέστησαν σαφές πως η Ευρώπη έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία και ότι θα διασφαλίσει την προάσπιση των συμφερόντων της.

Η τοποθέτηση της Κομισιόν υπογραμμίζει τη θέση της ΕΕ ότι οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και τον ρόλο της Ευρώπης στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής διευθέτησης.

Κομισιόν: Δεν αίρονται οι κυρώσεις όσο συνεχίζεται ο πόλεμος

Στο ζήτημα της ενδεχόμενης ενεργειακής επανασύνδεσης της Ευρώπης με τη Ρωσία, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, τοποθετήθηκε η επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε άρση των κυρώσεων όσο η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται να άρουμε καμία κύρωση έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία του συντονισμού μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, η συντονισμένη δράση των δύο πλευρών του Ατλαντικού στον τομέα των κυρώσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

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