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Αραγτσί: Υπεύθυνες οι ΗΠΑ για την ανασφάλεια στο Ορμούζ - Μόνη λύση η διπλωματία στις περιφερειακές συγκρούσεις
Ειδήσεις
17:38 - 19 Οκτ 2026

Αραγτσί: Υπεύθυνες οι ΗΠΑ για την ανασφάλεια στο Ορμούζ - Μόνη λύση η διπλωματία στις περιφερειακές συγκρούσεις

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι περιφερειακές κρίσεις μέσω της διπλωματίας και όχι με στρατιωτικά μέσα υπογράμμισε τη Δευτέρα (19/10) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αποδίδοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για την ανασφάλεια και την κλιμάκωση των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Μόσχα συμφωνούν πως οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν μπορούν να επιλυθούν με στρατιωτικά μέσα. Όπως σημείωσε, η διευθέτηση των διαφορών προϋποθέτει διπλωματικές πρωτοβουλίες και πολιτικό διάλογο.

Ο Αραγτσί ζήτησε, παράλληλα, να τερματιστούν όσα συμβαίνουν στην Υεμένη και τον Λίβανο, καθώς και αυτό που χαρακτήρισε «γενοκτονία στην Παλαιστίνη». Εξέφρασε, επίσης, ανησυχία για την «επικίνδυνη επέκταση» του Ισραήλ.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ότι η έλλειψη ασφάλειας στην περιοχή αποτελεί συνέπεια της ισραηλινοαμερικανικής επιθετικότητας. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι εκτίμησε λανθασμένα τις δυνατότητες του Ιράν όταν αποφάσισε να προχωρήσει σε στρατιωτική επίθεση εναντίον του.

«Νόμιζαν ότι το Ιράν ήταν αδύναμο. Ξεκίνησαν την επίθεση, αλλά τώρα, έπειτα από οκτώ μήνες, βρίσκονται σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά της χώρας του χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επιλήψιμη ενέργεια από την πλευρά της Τεχεράνης. Όπως δήλωσε, η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτή την εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την υποστήριξη του Ιράν σε κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να διασφαλίσει την περιφερειακή σταθερότητα χωρίς την παρουσία ξένων δυνάμεων.

Διαρκής συνεργασία Ιράν και Ρωσίας

Ο Αραγτσί αποκάλυψε, ακόμη, ότι το Ιράν και η Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σταθερή.

Όπως ανέφερε, στις συνομιλίες τους εξετάστηκαν οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τη Δυτική Ασία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Βολές κατά της Ευρώπης για την Ουκρανία και την Παλαιστίνη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών άσκησε κριτική και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους, καθώς, όπως είπε, διαπράττουν ανάλογα σφάλματα εκτίμησης με εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει καλά τα μάτια της», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι λανθασμένες πολιτικές επιλογές της έχουν συμβάλει στην παράταση πολεμικών συγκρούσεων και έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες.

Ειδικότερα, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι η πολιτική τους έχει παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ καταδίκασε τη μονομερή, όπως τη χαρακτήρισε, υποστήριξή τους προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στάση έχει συμβάλει στην απώλεια περισσότερων από 80.000 Παλαιστινίων.

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