Ο Ίλον Μασκ υπόσχεται να δώσει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ

Ο Ίλον Μασκ δεσμεύτηκε τη Δευτέρα (19/10) να χαρίσει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική, στο πλαίσιο αυτού που έχει περιγράψει ως προσπάθεια να εξασφαλίσει, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (AI), «καθολικά υψηλό εισόδημα» για όλους.

«Την επόμενη χρονιά, θα δώσω μία από τις μετοχές μου της SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική», δήλωσε ο Μασκ στην πλατφόρμα X. «Αυτό θα είναι το πρώτο από πολλά».

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τις παραδοσιακές μορφές φιλανθρωπίας, τις οποίες θεωρεί αναποτελεσματικές. Έχει υποστηρίξει ότι «είναι εξαιρετικά δύσκολο να δωρίσει κανείς χρήματα σε μεγάλη κλίμακα, αν ενδιαφέρεται για την πραγματική ουσία του καλού και όχι απλώς για την εικόνα του».

Έχει επίσης δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε έναν κόσμο «απίστευτης αφθονίας», ζητώντας από την κυβέρνηση να χορηγεί χρηματικά ποσά στους πολίτες, ώστε να λαμβάνουν το μερίδιό τους από αυτή την ευημερία.

Φέτος, ο Μασκ εισήγαγε τη SpaceX στο χρηματιστήριο, ενσωματώνοντας στο εταιρικό σχήμα τις δραστηριότητές του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, του δορυφορικού διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τη Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονταν περίπου στα 150 δολάρια.

Ο Μασκ προχώρησε στη συγκεκριμένη δέσμευση μετά την ανακοίνωση, την Κυριακή, της ανταγωνιστικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ότι θα διαθέτει, σε συνεχή βάση, ένα μέρος των μετοχών της σε ένα ταμείο κοινωφελούς σκοπού.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την υπόσχεση του Μασκ παραμένουν, σύμφωνα με την Washington Post, περιορισμένες. Ο ίδιος φάνηκε να υπονοεί ότι οι μετοχές της SpaceX θα διανεμηθούν μέσω των επενδυτικών λογαριασμών που δημιούργησε η κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα μέσα στη χρονιά.