Ο Ρούμπιο διαψεύδει ότι διακόπηκε η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διέψευσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, αντικρούοντας προηγούμενους ισχυρισμούς του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω της έντονης επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν ξέρω από πού αντλεί αυτές τις πληροφορίες ή γιατί λέει τέτοια πράγματα στον Τύπο. Θα πρέπει να επιστρέψετε και να τον ρωτήσετε. Δεν υπήρξε καμία διακοπή», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους την Κυριακή.

«Αυτό στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι ο τερματισμός αυτού του πολέμου. Σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρώνεται και ο ίδιος», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καλέσει την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, κατηγορώντας την ότι τα πλήγματα αυτά συμβάλλουν στις υψηλές τιμές του πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις αυξανόμενες εντάσεις με τον Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News την Κυριακή, κατά την οποία δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσωρινά «μπλοκάρει» την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουκρανία βασίζεται στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τον έγκαιρο εντοπισμό των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι εκτοξεύονται προς τις πόλεις της και μπορούν να φτάσουν στους στόχους τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς ότι δεν υπήρξαν έγκαιρες προειδοποιήσεις για τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι παρουσιάστηκε ένα «πρόβλημα λογισμικού» πριν από «δυο νύχτες», το οποίο διερευνούσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. European Command).