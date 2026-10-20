Κρεμλίνο: Προσδοκίες για συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ το επόμενο διάστημα

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη (20/10) ότι ελπίζει να οργανωθεί στο εγγύς μέλλον μια συνάντηση στη Ρωσία μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να συζητήσουν τη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία, καθώς και μια σειρά από «πολύ σημαντικά ζητήματα».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, ο Γουίτκοφ αναμένεται να έχει συνομιλίες την Τρίτη στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εκπροσώπους της ομάδας E4, στην οποία συμμετέχουν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία. Αναμένεται επίσης να παραστούν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, κατά τη συνάντησή τους, ο Γουίτκοφ θα μπορούσε να ενημερώσει τον Πούτιν για τις θέσεις των Ουκρανών και των Ευρωπαίων.

«Ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατή η διοργάνωση μιας συνάντησης στο πολύ άμεσο μέλλον και ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, και συγκεκριμένα ο κ. Γουίτκοφ, θα μπορέσουν να ενημερώσουν τον πρόεδρο Πούτιν για τις επαφές τους τόσο με τους Ουκρανούς όσο και με τους Ευρωπαίους, καθώς και να συνεχίσουν την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για ένα ευρύ φάσμα πολύ σημαντικών ζητημάτων.

»Θεωρούμε ότι αυτές οι συναντήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές κάθε φορά που πραγματοποιούνται. Είναι πάντοτε επίκαιρες και ουσιαστικές, ενώ εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες διαμεσολάβησης των Αμερικανών διαπραγματευτών», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να συναντηθεί με τον Πούτιν την Τετάρτη στην Αγία Πετρούπολη.