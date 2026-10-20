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Ανατολική Λιβύη: Η Βουλή ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Ειδήσεις
14:42 - 20 Οκτ 2026

Ανατολική Λιβύη: Η Βουλή ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Reporter.gr Newsroom

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«Πράσινο φως» πήρε από το κοινοβούλιο της Λιβύης το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η θαλάσσια συμφωνία δηλαδή μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο Reuters.  

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο της Λιβύης (που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη) δεν το είχε κυρώσει τότε, ενώ έναν χρόνο αργότερα είχε κηρύξει άκυρη και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

Βέβαια, το 2025, η βουλή της Λιβύης είχε αποφασίσει να συγκροτήσει τεχνική επιτροπή για να εξετάσει τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης, ένδειξη ότι το θέμα επανερχόταν στην ατζέντα. Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί μια πιθανή μεταστροφή της στάσης της ανατολικής Λιβύης απέναντι στην Τουρκία.

Για «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης» έκανε λόγο το πρωί ο ιστότοπος στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk.

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, αναμενόταν να βρεθεί στην Τρίπολη το πρωί της Τρίτης, όπου θα είχε συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η μεταστροφή συνδέεται με την προσέγγιση της Τουρκίας με την ανατολική Λιβύη και το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ. Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πιέσεις της Άγκυρας ώστε να επικυρωθεί το μνημόνιο, ενώ η αλλαγή στην ηγεσία της βουλής της Βεγγάζης θεωρείται καθοριστική εξέλιξη για τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή βουλή δεν σημαίνει αυτόματα ότι η συμφωνία αποκτά και νομική ισχύ με βάση το διεθνές δίκαιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 14:51
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