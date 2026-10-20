Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι δρομολογεί την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο με «αστυνομικές εξουσίες»

Στην Ιταλία, η οποία βρίσκεται επίσης υπό τον κλοιό μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες μέρες, η ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να εγκρίνει την Τρίτη (20/10) μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συγκαλεί την Τρίτη το απόγευμα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ταραχές στο Μιλάνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις, εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν πρωταγωνιστές και εδώ τους νέους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι μεταξύ των μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση θα περιλαμβάνεται η ανάπτυξη στρατιωτών με «αστυνομικές εξουσίες».

Η αστυνομία στο Μιλάνο συνέλαβε περίπου 270 άτομα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην πλειονότητά τους ανηλίκους, καθώς οι διαδηλώσεις νέων, οι οποίες είχαν λάβει επίσημη άδεια, εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες. Οι εικόνες αυτές θυμίζουν τις ταραχές που σημειώθηκαν στη γειτονική Γαλλία.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια σειρά μέτρων για τη διεύρυνση των εξουσιών των αστυνομικών αρχών. Μεταξύ άλλων, άτομα που δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, αλλά θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα, θα μπορούσαν να τίθενται υπό προληπτική κράτηση για διάστημα έως και 24 ωρών. Η σχετική διάταξη ενδέχεται να αφορά και ανηλίκους.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συλλαμβάνουν άτομα που θεωρούν ότι συμμετείχαν σε ταραχές ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον, οι εισαγγελικές αρχές ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν διώξεις σε βάρος φερόμενων ως συμμετεχόντων σε επεισόδια με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα.

Ο Ταγιάνι δήλωσε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην αποτροπή νέων ταραχών, καθώς και στη «διασφάλιση της ελευθερίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ελευθερίας μετακίνησης των πολιτών στα ιστορικά κέντρα των πόλεων».

Από την πλευρά του, ο Ματέο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μέλος της Λέγκας, του ακροδεξιού κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, χαιρέτισε την πρόταση.

«Άλλοι 500 στρατιώτες για την υπεράσπιση του Μιλάνου. Νίκη της Λέγκας! Από τα λόγια στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.