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ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου οι ενάρξεις νέων κατοικιών – Υποχωρούν και οι άδειες
Ειδήσεις
16:28 - 20 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου οι ενάρξεις νέων κατοικιών – Υποχωρούν και οι άδειες

Reporter.gr Newsroom

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Περαιτέρω ενδείξεις επιβράδυνσης παρουσίασε η αμερικανική αγορά κατοικίας τον Σεπτέμβριο, καθώς οι ενάρξεις νέων οικοδομών υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ πτωτική πορεία ακολούθησαν και οι αιτήσεις για άδειες κατασκευής μονοκατοικιών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις προοπτικές του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση, οι ενάρξεις νέων κατοικιών μειώθηκαν κατά 5,2% τον Σεπτέμβριο, διαμορφούμενες σε ετησιοποιημένο ρυθμό 1,22 εκατ. κατοικιών. Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από όλες τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, οι ενάρξεις κατασκευής μονοκατοικιών υποχώρησαν κατά 4,6%, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δώδεκα μηνών. Παράλληλα, οι ενάρξεις κατοικιών σε πολυκατοικίες και άλλα συγκροτήματα πολλαπλών κατοικιών μειώθηκαν κατά σχεδόν 7%.

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας έχουν και οι αιτήσεις για άδειες κατασκευής μονοκατοικιών, καθώς αποτελούν έναν από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μελλοντικής δραστηριότητας στον κλάδο. Οι αιτήσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, υποδηλώνοντας ότι οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Το υψηλό κόστος στέγασης επιβαρύνει την αγορά

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, με την προσιτότητα των κατοικιών να αποτελεί βασικό πρόβλημα. Η κατάσταση επιβαρύνεται από την άνοδο των στεγαστικών επιτοκίων, η οποία αυξάνει το κόστος δανεισμού και δυσχεραίνει τη χρηματοδότηση της αγοράς κατοικίας.

Η επιβράδυνση των κατασκευών έχει συνέπειες που εκτείνονται πέρα από τον ίδιο τον κλάδο των ακινήτων, επηρεάζοντας και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Ειδικότερα, η ασθενής κατασκευαστική δραστηριότητα κατοικιών έχει επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη σε πέντε από τα έξι τελευταία τρίμηνα.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων, το μοντέλο GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα εκτιμούσε ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες θα μειώνονταν με ετησιοποιημένο ρυθμό 1,3% κατά το τρίτο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται οι σχετικές επενδύσεις.

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