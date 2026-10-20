«Συμμαχία της Μέκκας»: Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία

Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση κατατέθηκε σήμερα η πρόταση νόμου για την επικύρωση της συμφωνίας αμυντικής συμμαχίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι γνωστή ως «Συμμαχία της Μέκκας». Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των τριών χωρών μέσω της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της διαμόρφωσης ενός πλαισίου κοινής αποτροπής.

Η κατάθεση της πρότασης νόμου σηματοδοτεί την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την επικύρωση της συμφωνίας στην Τουρκία. Βάσει του συνταγματικού πλαισίου της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσει η εξέτασή της από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στη συνέχεια η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Εφόσον εγκριθεί, θα απαιτηθεί η προβλεπόμενη προεδρική έγκριση, καθώς και η ολοκλήρωση των διεθνών διαδικασιών που ορίζονται από τη συμφωνία.

Το πότε θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία θα εξαρτηθεί από τις ειδικότερες διατάξεις της και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η ρήτρα κοινής άμυνας και οι δεσμεύσεις της Τουρκίας

Η κοινοβουλευτική εξέταση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η συμφωνία αφορά την κοινή άμυνα και ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικές στρατιωτικές δεσμεύσεις για την Τουρκία. Για τον λόγο αυτό, βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να υπάρξει ενημέρωση της Εθνοσυνέλευσης σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας.

Κεντρική πρόβλεψη της συμφωνίας είναι ότι ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Η συγκεκριμένη ρήτρα αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου αμυντικής συνεργασίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των συμμετεχόντων κρατών.

Ωστόσο, η επικύρωση της συμφωνίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποστολή τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό. Για μια τέτοια ενέργεια απαιτείται χωριστή κοινοβουλευτική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 92 του τουρκικού Συντάγματος, ανάλογα με τη φύση και τη νομική βάση της εκάστοτε αποστολής.

Η υπογραφή στη Μέκκα

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα, παρουσία του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Μουχάμαντ Σεχμπάζ Σαρίφ, και του πρίγκιπα διαδόχου και πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.