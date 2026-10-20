Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι γαλλικές αρχές ενόψει της νέας κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατιωτικών μονάδων για την υποστήριξη της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναφέρθηκε στα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου, στο περιθώριο των μαζικών διαδηλώσεων για την ακρίβεια, κάνοντας λόγο για έναν πρωτοφανή τρόπο δράσης. Όπως υποστήριξε, η βία εκδηλώθηκε αυτή τη φορά από την αρχή της πορείας και όχι προς το τέλος της, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες περιπτώσεις.

«Το είδαμε στη Μασσαλία από το πρωί, μια σειρά από βίαια άτομα από την ακροαριστερά λειτουργούσαν ως σμήνος για να σπείρουν συστηματικά βία», δήλωσε ο Λεκορνί, σύμφωνα με το BFM TV.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός έκανε ακόμη λόγο για σχεδιασμό εξέγερσης με πρωτοβουλία ακροαριστερών ομάδων. Ως παράδειγμα ανέφερε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών τους.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

Ενόψει της δεύτερης φάσης των κινητοποιήσεων που έχει ανακοινωθεί για το Σάββατο, ο Λεκορνί προανήγγειλε «μαζική» ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, ανακοίνωσε ότι θα συνδράμουν και στρατιωτικές δυνάμεις, μέσω της επιχείρησης Sentinelle, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού για την υποστήριξη της εσωτερικής ασφάλειας.

«Θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle, η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως ώστε να αποδεσμευτούν αστυνομικοί και χωροφύλακες και να επικεντρωθούν στην αποστολή τους για τη διατήρηση της τάξης», δήλωσε ο Νούνιες στην Εθνοσυνέλευση.

«Θα αναβαθμίσουμε το σύστημα», πρόσθεσε ο υπουργός, περιγράφοντας την ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων.

Παραδοχή για κενά στην πρόληψη των επεισοδίων

Αναφερόμενος στα περιστατικά βίας του περασμένου Σαββατοκύριακου, ο Λεκορνί αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση της κατάστασης. Όπως σημείωσε, οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει αρκετές ενδείξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν πλήρη εικόνα των εξελίξεων.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας είδαν πολλά, αλλά όχι τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος ότι ορισμένες πτυχές της επιχειρησιακής αντιμετώπισης των επεισοδίων δεν λειτούργησαν όπως αναμενόταν.

Η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να ενισχύσει την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ενόψει της νέας κινητοποίησης, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των επεισοδίων που σημειώθηκαν κατά τις προηγούμενες διαδηλώσεις.