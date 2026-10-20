Reuters/Ipsos: Το ένα τρίτο των Αμερικανών πολιτών είναι υπέρ δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης μετά από αποτυχία

Το ένα τρίτο των Αμερικανών θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επιχειρεί για δεύτερη φορά να εκτελέσει έναν καταδικασμένο εγκληματία, εάν η πρώτη απόπειρα εκτέλεσης αποτύχει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, η οποία διεξήχθη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση στην πολιτεία του Τενεσί.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, η δημοσκόπηση, η οποία διήρκεσε τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (19/10), έδειξε ότι το 39% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η κυβέρνηση θα πρέπει, αντίθετα, να επιτρέπει στους καταδικασμένους να εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης μετά από μια αποτυχημένη εκτέλεση, ενώ το 26% δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιο ποια από τις δύο προσεγγίσεις είναι προτιμότερη.

Η πανεθνική έρευνα διαπίστωσε ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει σε ποσοστό μικρότερο του 50% την επανάληψη της εκτέλεσης κρατουμένων που επιβιώνουν από προηγούμενες απόπειρες.

Να σημειωθεί ότι το επίμαχο ζήτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης στο Τενεσί, μετά την περίπτωση της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο απόπειρες εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση τον περασμένο μήνα στο Νάσβιλ.

Ειδικότερα, η καταδικασμένη για φόνο γυναίκα μεταφέρθηκε αναίσθητη στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα εκτέλεσής της, σε κρίσιμη κατάσταση και με σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, αφού δύο σύριγγες με το διαβρωτικό βαρβιτουρικό πεντοβαρβιτάλη δεν κατάφεραν να τη σκοτώσουν. Σημειώνεται δε ότι πρόκειται για τη δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί μέσα στο τρέχον έτος. Η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της μόλις πέντε ημέρες αργότερα.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου, καθώς και 23 πολιτείες των ΗΠΑ, έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Οι πολιτείες που εξακολουθούν να την εφαρμόζουν αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια δυσκολίες στην εξασφάλιση των φαρμάκων που απαιτούνται για τις εκτελέσεις, ενώ ορισμένες έχουν εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους, μεταξύ των οποίων και τα εκτελεστικά αποσπάσματα.

Επισημαίνεται ότι μια μικρή πλειονότητα των Αμερικανών, συγκεκριμένα το 55%, εξακολουθεί να υποστηρίζει τη θανατική ποινή για όσους καταδικάζονται για τα σοβαρότερα εγκλήματα. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σύγκριση με το 63% που είχε δηλώσει ότι υποστήριζε την εφαρμογή της σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos το 2017.

Περίπου το 31% των ερωτηθέντων στην τελευταία δημοσκόπηση δήλωσε ότι αντιτίθεται στη θανατική ποινή, ενώ το 13% είτε δεν γνώριζε είτε δεν απάντησε στην ερώτηση.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει νέα σημασία, καθώς τα δικαστήρια εξετάζουν εάν οι πολιτείες μπορούν να επιχειρούν εκ νέου την εκτέλεση ενός καταδικασμένου μετά την αποτυχία μιας προηγούμενης απόπειρας.

Αντιδράσεις κατά της ζωντανής μετάδοσης εκτελέσεων

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έθεσε πρόσφατα το ενδεχόμενο να μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά μια εκτέλεση στις ΗΠΑ. Επρόκειτο για την προγραμματισμένη εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα του Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, ο οποίος σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ, στο Τέξας.

Μετά τις εκτεταμένες αντιδράσεις και τις επικρίσεις, μεταξύ άλλων και από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια για τη ζωντανή μετάδοση. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να σχεδιάζουν την εκτέλεση του Χασάν στις 3 Δεκεμβρίου.

Περίπου το 46% των Αμερικανών, μεταξύ των οποίων το 29% των Δημοκρατικών και το 71% των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι θεωρεί κατάλληλη την εκτέλεση του Χασάν με εκτελεστικό απόσπασμα.

Ωστόσο, το 71% των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι θεωρεί ακατάλληλη τη δημόσια προβολή εκτελέσεων στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ίδιας της έρευνας, η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο και συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.679 ενήλικες στις ΗΠΑ. Το περιθώριο σφάλματος ήταν δύο ποσοστιαίες μονάδες.