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Γουίτκοφ: Την Τετάρτη στη Ρωσία – Ικανοποίηση Ζελένσκι μετά τη συνάντηση τους
Ειδήσεις
23:20 - 20 Οκτ 2026

Γουίτκοφ: Την Τετάρτη στη Ρωσία – Ικανοποίηση Ζελένσκι μετά τη συνάντηση τους

Reporter.gr Newsroom

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Στη Ρωσία αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με πληροφορία που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή.

Το ταξίδι του Αμερικανού απεσταλμένου έρχεται μετά τις επαφές που είχε στο Όσλο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση θετική και εποικοδομητική.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκατάσταση της παροχής πληροφοριών που αφορούν τις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των αμάχων.

Ζελένσκι: Πολύ σημαντική η έγκαιρη προειδοποίηση για πυραυλικά πλήγματα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποκατάσταση της ενημέρωσης επιτεύχθηκε έπειτα από συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε ευγνώμονες που οι υπηρεσίες πληροφοριών λειτουργούν πλέον και αναφέρομαι στην έγκαιρη προειδοποίηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον λαό μας, για τα παιδιά, τους ενήλικες και τους πολίτες, διότι μπορούμε να ακούσουμε πότε πλησιάζει ένας βαλλιστικός πύραυλος», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εκτιμά τη στάση της αμερικανικής πλευράς.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Όσλο, μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο, ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Κίεβο παραμένει προσηλωμένο στην αναζήτηση λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2112631708608868714}

Η πρόταση για ενεργειακή εκεχειρία και η στάση της Μόσχας

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του αποδέχθηκε αμέσως την αμερικανική πρόταση για ενεργειακή εκεχειρία, αλλά, όπως υποστήριξε, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις της.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Κίεβο πρότεινε εναλλακτικές επιλογές, δηλώνοντας έτοιμο να μην πλήττει ευαίσθητες υποδομές του ρωσικού ενεργειακού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα σταματήσει αντίστοιχα τις επιθέσεις στις ουκρανικές εγκαταστάσεις.

«Ο Πούτιν είπε “όχι”. Ωστόσο, εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη θέση της ουκρανικής πλευράς στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε, παράλληλα, ότι η Ουκρανία επιδιώκει να συζητήσει κρίσιμα ζητήματα για τον τερματισμό του πολέμου σε ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ.

Όπως σημείωσε, το Κίεβο διαθέτει συγκεκριμένες ιδέες για την επίτευξη ειρήνης και επιδιώκει τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους του, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μεταφέρουν τις προτάσεις αυτές στη ρωσική πλευρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ενδεχόμενη συνάντηση των τριών ηγετών θα μπορούσε να εξετάσει ζητήματα που απαιτούν αποφάσεις σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Οι επαφές στο Όσλο και το μήνυμα της Φινλανδίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σημαντικές τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Όσλο με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Όπως ανέφερε, στις επαφές συμμετείχε ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ έλαβε μέρος μέσω διαδικτύου.

«Ο Στιβ θα μεταβεί αύριο στη Ρωσία. Ας δούμε τι έχει να πει ο Πούτιν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τη συνάντησή του στο Όσλο με τον Ζελένσκι, τον Νορβηγό πρωθυπουργό και τον Αμερικανό απεσταλμένο.

«Η Φινλανδία στέκεται πάντα στο πλευρό της ειρήνης και συνεργαζόμαστε για την επίτευξή της», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η ειρήνη απαιτεί υπομονή, αλλά ο πόλεμος δεν περιμένει. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Η σημερινή μέρα αποτέλεσε ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε.

Η επικείμενη επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των διπλωματικών επαφών, με επίκεντρο τις προοπτικές κατάπαυσης του πυρός, την προστασία των ενεργειακών υποδομών και την αναζήτηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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